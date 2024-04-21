Sayı 10'a çıktı! Avrupa'da Arda Güler çılgınlığı
Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler için birçok kulüp devrede. Milli futbolcuyu kiralık olarak renklerine bağlamak isteyen kulüp sayısının 10'u bulduğu belirtiliyor.
Real Madrid'de bu sezon 98 dakika forma şansı bulan Arda Güler buna rağmen İspanyol medyasında en çok konuşulan isimlerden biri.
Sabah'ın As gazetesinden aktardığı habere göre, Sevilla ve Real Betis 19 yaşındaki futbolcu için Real Madrid'e kiralama teklifi sundu.
Ancak Real Madrid, Arda Güler'i Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takıma kiralamak istiyor. Bu nedenle milli futbolcunun yeni sezonda Sevilla ve Real Betis'te forma giyme şansı oldukça düşük.
Milli futbolcuyu kiralık olarak renklerine bağlamak isteyen kulüp sayısının 10'u bulduğu belirtiliyor.
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