Şayet iddialar doğruysa büyük skandal! Süper Lig'de bir hoca kıyımı daha...

Süper Lig'de teknik adamlar ile düzenli olarak yollar ayrılıyor. Son gelişmelere göre ise yeni kurban belli oldu! Başkanın istifası ile birlikte sıkıntılı bir süreçten geçen Gaziantep FK'da, kulübün sıradaki başkanı neredeyse kesinleşti. Esas mesele ise yeni başkanın Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut ile çalışmak istememesi oldu. Erol hocaya yol göründü...

Gaziantep FK'nın gösterdiği performans sıkıntıları ligdeki puan sıralamasına da yansırken, yeni başkan olacağı kesinleşen Tolga Batallı, teknik direktör Erol Bulut ile çalışmayacağını açıkladı.

Ajansspor'a göre; Süper Lig'de bir gelenek haline gelen hoca gönderme hikâyesi maalesef bir kez daha yaşanıyor. İşler biraz kötü gittiğinde ya da bazı istenmeyen olaylar yaşandığında, konu hep teknik adamın gönderilmesine geliyor. Şimdi ise tarih yeni başkan ile birlikte tekerrür ediyor.

GAZİANTEP FK'DA EROL BULUT'A YOL GÖRÜNDÜ

Ajansspor'un geçtiği habere göre yeni başkan olması kesinleşen Tolga Batallı, başka bir hoca ile çalışacak ve şimdi görevde olan tüm teknik ekip sıfırlanacak. Her şeye yeniden başlanacak olan Gaziantep FK'da, yeni başkanın net kararları kulübü nereye sürükleyecek merak edilirken, Erol Bulut ise yolcu olan hocalar kervanına katılacak.

Süper Lig ekibi Gaziantep FK'nın tek başkan adayı olan Tolga Batallı, 1978 yılında, Gaziantep'te dünyaya geldi. Batallı, üniversiteyi 1996-2000 yılları arasında, İstanbul Yeditepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde (İngilizce) tamamladı.

Tolga Batallı, eğitimine lisansüstü ile devam etti. 2000-2004 yılları arasında ABD'ye giden Batallı, Master of Business Administration, (E-commerce), Sandiego National University'de lisansüstü eğitim aldı.