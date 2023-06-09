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Yerel Say saya bitiremediler! Burası banka değil düğün
Yerel

Say saya bitiremediler! Burası banka değil düğün

Yeniakit Publisher
2023-06-09 13:03:00 -
Say saya bitiremediler! Burası banka değil düğün

Hakkari'deki aşiret düğününde 5 milyonun üzerinde para toplandı. Milyonlarca değerde takı takılan düğünde, paraları say say bitiremediler.

Hakkari'deki aşiret düğününde 5 milyonun üzerinde para toplandı. Milyonlarca değerde takı takılan düğünde, paraları say say bitiremediler.

Aşiret düğününün yapıldığı Hakkari Kırıkdağ'da, gelin ve damada milyonlarca lira para ve altın takıldı.

Düğünde 5.3 milyon lira para takılırken, bir milyon değerinde ise altın takıldı. Ayrıca damadın babası, geline 4.5 milyon değerinde takı aldı.

11 milyon lira civarında altın ve para toplanan düğünde, düğün sahipleri paraları say say bitiremedi.
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