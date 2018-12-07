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Savunma ve havacılık ihracatta rekora uçtu

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre; savunma ve havacılık sanayisi en yüksek ihracat rakamını yakaladı.

07 Aralık 2018 Cuma 15:27
Savunma ve havacılık ihracatta rekora uçtu

İhracatta 2018 yılına önemli sözleşmeler sığdıran savunma ve havacılık sanayisi, bunların etkisi tam olarak ortaya çıkmadan en yüksek ihracat rakamını yakaladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, savunma ve havacılık sektörü 2011’de 883 milyon 845 bin, 2012’de 1 milyar 260 milyon 810 bin, 2013’te 1 milyar 388 milyon 803 bin, 2014’te 1 milyar 647 milyon 799 bin, 2015’te 1 milyar 654 milyon 88 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Sektör, 2016’da 1 milyar 677 milyon 116 bin, geçen yıl da 1 milyar 739 milyon 453 bin dolar ihracata imza attı.

Geçen yılın 11 aylık döneminde 1 milyar 535 milyon 529 bin dolarlık ihracat yapan sektör, bu yılın aynı döneminde performansını yüzde 16,05 artırdı. Sektör yıl bitmeden 1 milyar 782 milyon 53 bin dolar rakamını gördü. Böylece 2018 yılı tamamlanmadan yıllık bazdaki en yüksek savunma ve havacılık sanayisi ihracat rakamına ulaşıldı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 15:27
  1. Türkiye İhracatçılar Meclisi

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