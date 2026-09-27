  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
‘Duyunca hastanelik olabilir’ Hortumcu Mahmut’u terletecek fon soruları Yeni Partililer birbirine girdi, seçim iptal edildi ABD’de rekor zam paniği: Trump, dizel ihracatına kilit vuruyor Hürmüz Boğazı'nda kriz tırmanıyor! İran'dan rotadan çıkan gemilere şok operasyon ve net gözdağı! Ömer Çelik'ten fon soruşturmaları mesajı: Milletin birikimine kimse çökemez! Yanlış yapanlar hesabını verecek Mağdur vatandaş parasına kavuşacak! Başkan Erdoğan’dan fon krizi talimatı Fondaşlara hodri meydan! Biz, bizim mahallenin 2 milyarını yazdık! Siz de 11 milyarınızı yazabilir misiniz? Hamas, İsrail'in şeytani planını açıkladı Suudi Arabistan'dan Husi'lere hava saldırısı Pezeşkiyan’dan katil İsrail ve ABD’ye rest: Saldırılara direndik, direnmeye devam edeceğiz
Gündem Savunma sanayiine 750 TL iddialarında kart limitini düşürmüştü! Mustafa Sandal'ın avukatından 11 milyarlık açıklama
Gündem

Savunma sanayiine 750 TL iddialarında kart limitini düşürmüştü! Mustafa Sandal'ın avukatından 11 milyarlık açıklama

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Savunma sanayiine 750 TL iddialarında kart limitini düşürmüştü! Mustafa Sandal'ın avukatından 11 milyarlık açıklama

Türkiye'yi sarsan devasa fon ve borsa manipülasyonu soruşturmasında her gün yeni bir rezalet ortaya dökülürken, işin içinden çıkan isimler milletin vicdanını yaralamaya devam ediyor. Pop müziğin solan yıldızı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın söz konusu fonlar üzerinden milyarlık vurgun yaptığı ve milyonları cebe indirdiği iddia edildi.

Türkiye’de geniş yankı uyandıran ve yeni detaylarla derinleşen fon soruşturmasında adı geçenlere bir yenisi daha eklendi. Pop müziğin ünlü ismi Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal’ın da skandala dahil olduğu öne sürüldü.

"2 MİLYAR LİRADAN FAZLA KAR" İDDİASI

İddialara göre Melis Sandal, fon hesabından toplamda 11 milyar liralık net çekim gerçekleştirdi. Soruşturma veya adli adımlar başlamadan önceki son iki aylık dönemde fonlardan 6 milyar 600 milyon TL net nakit çıkışı yaptığı; yine bu iki aylık zaman zarfındaki işlemler vasıtasıyla 2 milyar 350 milyon TL net kâr elde ettiği iddia ediliyor.

 

Milli savunmaya verilecek 750 liralık katkı payından kaçmak için kredi kartı limitini düşüren Mustafa Sandal'ın eşinin milyarları hortumladığı ortaya çıktı!

Daha önce devletin ordusuna ve savunma sanayiine verilecek cüzi miktardaki 750 liralık yıllık katkı payına tepki göstererek kredi kartı limitini 99 bin liraya düşüren Mustafa Sandal'ın, şimdi milyarlık fon skandalıyla anılması manidar bulunurken, köşeye sıkışan ikilinin avukatları aracılığıyla yaptığı pişkin savunmalar kamuoyunda ibretle takip ediliyor.

MELİS SANDAL'IN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Melis Sandal'ın avukatı Şahin Baran açıklama yaptı. İddiaların gerçek dışı olduğunu öne süren Baran, müvekkilinin kar etmediğini, aksine fonlarda kalan parası nedeniyle mağdur olduğunu savundu.

Baran açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bugün bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, müvekkillerimiz Sayın Cihan SÜTŞURUP ve Sayın Melis SANDAL ile yakınlarının tasfiye edilen fonlardan 11 milyar TL tutarında çıkış yaptığı yönünde gerçeği yansıtmayan haber ve paylaşımlar yayımlanmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla müvekkillerimiz adına işbu açıklamanın yapılması zorunluluğu doğmuştur.

 

"11 MİLYAR TL ÇIKIŞ YAPTIĞI İDDİASI DOĞRU DEĞİL"

Müvekkillerimizin tasfiye edilen fonlardan 11 milyar TL tutarında çıkış yaptığı yönündeki iddia kesinlikle doğru değildir. Kamuoyuna sunulan bu rakam, herhangi bir resmi belgeye veya doğrulanmış veriye dayanmamaktadır.

Müvekkillerimizin sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği tüm işlemler, ilgili banka ve aracı kurumlar nezdinde tarih ve tutarlarıyla kayıt altındadır. Bu nedenle müvekkillerimizin gerçek işlem geçmişinin, yetkili makamlarca hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde tespit edilmesi mümkündür.

Bir de mağdur olmuşlar

Gerçek durum, iddia edilenin tam aksidir. Söz konusu fonlarda hålen müvekkillerimize ait yatırımlar bulunmakta olup fonların kapatılması nedeniyle müvekkillerimiz bu yatırımlarına erişememektedir. Bu itibarla müvekkillerimiz, yaşanan fon krizinden kazanç sağlayan değil; bu krizden bizzat etkilenen, mağdur olan ve maddi zarara uğrayan yatırımcılar arasındadır.

Müvekkillerimiz, söz konusu fonlarla ilgili yaşanan süreçten diğer yatırımcılar gibi ancak kamuoyuna yansımasıyla haberdar olmuştur. Nitekim fon krizinin kamuoyuna yansımasından hemen önce söz konusu fonlara yeniden yatırım yapmış olmaları ve bu yatırımlarının hålen fonlarda bulunması, müvekkillerimizin de mağdur olduğu gerçeğini açıkça ortaya koymaktadır.

Müvekkillerimiz için meselenin vicdani boyutu da son derece açıktır. Müvekkillerimizin ifadesiyle: "Hak etmediğimiz tek bir kuruşu dahi istemiyoruz. Başka insanların mağduriyeti üzerinden elde edilmiş olabilecek bir kazancı ne kendimize ne de evlatlarımıza bırakmayı kabul ederiz."

"HER TÜRLÜ İNCELEME VE SORUŞTURMAYA AÇIKLAR"

Bu doğrultuda, yetkili makamların incelemeleri sonucunda Tera fonlarından elde edilen net kazancın diğer yatırımcıların uğradığı mağduriyetlerle bağlantılı ve haksız olduğunun ortaya konulması hâlinde, müvekkillerimiz söz konusu kazancın tamamını devletimizin ve yetkili kurumların göstereceği hukuka uygun yöntem doğrultusunda iade etmeye hazır olduklarını beyan etmektedir.

Müvekkillerimiz, yetkili makamların yapacağı her türlü inceleme ve soruşturmaya açık olup bu süreçlerde ihtiyaç duyulacak tüm bilgi ve belgeleri sunmaya hazırdır.

Herhangi bir resmi belgeye veya doğrulanmış veriye dayanmaksızın müvekkillerimizi soruşturmalarla ilişkilendiren ve gerçeğe aykırı rakamları kesinleşmiş bir olgu gibi kamuoyuna sunan kişi ve kuruluşlar hakkında; tekzip ve tazminat talepleri dâhil olmak üzere gerekli tüm hukuki yollara başvurulacaktır. Ayrıca müvekkillerimizin fon krizi nedeniyle uğradığı zararların giderilmesi için her türlü yasal hakları saklıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

MUSTAFA SANDAL: BENİM ALNIM AK

Mustafa Sandal'dan da açıklama geldi. Sandal açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Sevgili dostlar; Benim alnım ak! Bugüne kadar herhangi bir fon alma, satma ya da böyle bir organizasyona dahil olma gibi bir durumum asla söz konusu olmamıştır. Halkımızın bu konudaki hassasiyetini saygıyla ve aynı hislerle paylaşıyorum. 32 yıldır tek gelirim sizlerin takdiriyle müziktir. Eşim ve avukatı, konuyla ilgili gerekli açıklamayı yapmıştır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘Fon krizi’ açıklaması: Sorumluların hepsinden hesabı sorulacak!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘Fon krizi’ açıklaması: Sorumluların hepsinden hesabı sorulacak!

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘Fon krizi’ açıklaması: Sorumluların hepsinden hesabı sorulacak!

Murat Alan’dan fon krizi çağrısı: DDK harekete geçmeli
Murat Alan’dan fon krizi çağrısı: DDK harekete geçmeli

Gündem

Murat Alan’dan fon krizi çağrısı: DDK harekete geçmeli

Mağdur vatandaş parasına kavuşacak! Başkan Erdoğan’dan fon krizi talimatı
Mağdur vatandaş parasına kavuşacak! Başkan Erdoğan’dan fon krizi talimatı

Gündem

Mağdur vatandaş parasına kavuşacak! Başkan Erdoğan’dan fon krizi talimatı

Fon krizinde yeni gelişme: 1 gecede 53 milyarı kimin çektiği belli oldu
Fon krizinde yeni gelişme: 1 gecede 53 milyarı kimin çektiği belli oldu

Gündem

Fon krizinde yeni gelişme: 1 gecede 53 milyarı kimin çektiği belli oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23