  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
‘Duyunca hastanelik olabilir’ Hortumcu Mahmut’u terletecek fon soruları Yeni Partililer birbirine girdi, seçim iptal edildi ABD’de rekor zam paniği: Trump, dizel ihracatına kilit vuruyor Hürmüz Boğazı'nda kriz tırmanıyor! İran'dan rotadan çıkan gemilere şok operasyon ve net gözdağı! Ömer Çelik'ten fon soruşturmaları mesajı: Milletin birikimine kimse çökemez! Yanlış yapanlar hesabını verecek Mağdur vatandaş parasına kavuşacak! Başkan Erdoğan’dan fon krizi talimatı Fondaşlara hodri meydan! Biz, bizim mahallenin 2 milyarını yazdık! Siz de 11 milyarınızı yazabilir misiniz? Hamas, İsrail'in şeytani planını açıkladı Suudi Arabistan'dan Husi'lere hava saldırısı Pezeşkiyan’dan katil İsrail ve ABD’ye rest: Saldırılara direndik, direnmeye devam edeceğiz
Spor Ünlü taç atışı antrenörü Türkiye'ye geldi! Arsenal’den Pendikspor’a sürpriz transfer
Spor

Ünlü taç atışı antrenörü Türkiye'ye geldi! Arsenal’den Pendikspor’a sürpriz transfer

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

1. Lig ekibi Orfa Yapı Pendikspor, geçen sezon Arsenal’de görev yapan dünyaca ünlü taç atışı antrenörü Thomas Gronnemark’ı teknik ekibine dahil etti.

Pendikspor, teknik ekibini dikkat çeken bir isimle güçlendirdi. Orfa Yapı Pendikspor, geçen sezon İngiltere Premier Lig şampiyonu ve UEFA Şampiyonlar Ligi finalisti Arsenal'de görev yapan taç atışı antrenörü Thomas Gronnemark'ı teknik ekibine dahil etti.

 

İlk antrenmana çıktı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Dünyaca ünlü taç atışı antrenörü Thomas Gronnemark, teknik direktörümüz Umut Eskiköy'ün ekibine katılarak Bolu kampımızda ilk antrenmanına çıktı. Sezon boyunca takımımızın ve rakiplerimizin taç organizasyonları üzerine teknik ekibimize destek verecek Thomas Gronnemark'a 'Ailemize hoş geldin.' diyoruz." ifadeleri kullanıldı.

 

Geçen sezon Premier Lig şampiyonu Arsenal'de teknik direktör Mikel Arteta'nın ekibinde yer alan Gronnemark, daha önce Liverpool'da Jürgen Klopp ile 5 sezon çalıştı. Kariyerinde 18 kupa ve 6 kez bir üst lige yükselme başarısı bulunan Danimarkalı antrenör, Borussia Dortmund, Ajax, Flamengo'nun yanı sıra İngiltere ve Meksika milli takımları başta olmak üzere birçok önemli takım ve milli takımda görev yaptı.

13 yıl sonra Avrupa Ligi’ne döndü! Beşiktaş Avrupa Ligi’ne mağlubiyetle başladı: 96-94
13 yıl sonra Avrupa Ligi’ne döndü! Beşiktaş Avrupa Ligi’ne mağlubiyetle başladı: 96-94

Spor

13 yıl sonra Avrupa Ligi’ne döndü! Beşiktaş Avrupa Ligi’ne mağlubiyetle başladı: 96-94

"Hakem emin değildi, Fransızların etkisinde kaldı"! Milli oyuncudan kırmızı kart tepkisi
"Hakem emin değildi, Fransızların etkisinde kaldı"! Milli oyuncudan kırmızı kart tepkisi

Spor

"Hakem emin değildi, Fransızların etkisinde kaldı"! Milli oyuncudan kırmızı kart tepkisi

Bodrumspor’da Hadi Türk yeniden başkan!
Bodrumspor’da Hadi Türk yeniden başkan!

Spor

Bodrumspor’da Hadi Türk yeniden başkan!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23