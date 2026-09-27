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Gündem Fon krizinde yeni gelişme: 1 gecede 53 milyarı kimin çektiği belli oldu
Gündem

Fon krizinde yeni gelişme: 1 gecede 53 milyarı kimin çektiği belli oldu

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Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Fon krizinde yeni gelişme: 1 gecede 53 milyarı kimin çektiği belli oldu

Fon krizi soruşturmasında her geçen dakika yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Kamuoyunun merak ettiği soruşturma öncesi 1 gecede 53 milyarı kimin çektiği de belli oldu.

Soruşturma öncesi TERA’da 53 milyarı bir gecede çeken firmanın Çeçenler / IC HOLDİNG olduğu ortaya çıktı. Fonun yüzde 7’sine tekabül eden 53 milyarı çeken Çeçen İnşaat’ın malvarlığı donduruldu.

IC Holding olarak da bilinen Çeçen İnşaat’ın TERA ile ilişkisi de mercek altına alındı.

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