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Gündem Otobüs bekliyorlardı! Ölüm TIR’la geldi: Ezilerek öldüler
Gündem

Otobüs bekliyorlardı! Ölüm TIR’la geldi: Ezilerek öldüler

Yeniakit Publisher
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Otobüs bekliyorlardı! Ölüm TIR’la geldi: Ezilerek öldüler

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir TIR’ın trafik lambalarına ve otomobile çarptıktan sonra devrilerek sürüklendiği kazada, yol kenarındaki dolmuş durağında bekleyen 2 kadın TIR’ın altında ezilerek feci şekilde hayatını kaybetti.

Feci kaza, Manavgat-Alanya D-400 kara yolunda saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir eden Hüseyin Ç.'nin kullandığı TIR, Çolaklı Süral kavşağında trafik lambalarına ve aynı istikamette gitmekte olan Gürkan T.'nin kullandığı otomobile arkadan çarptı. TIR daha sonra yol kenarında bulunan dolmuş durağına devrildi. Olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı itfaiye ve kurtarıcı, çok sayıda ambulans, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi.

Çevredeki vatandaşların 2 kişinin tırın altında kaldığını söylemeleri üzerine olay yerine vinç çağırdı. Devrilen tır çekici ve iş makinelerinin yardımıyla uzun uğraşlar sonucunda kaldırılırken, TIR altında ezilen 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Çantada bulunan kimlikten yabancı kadın oldukları değerlendirilen 2 kişinin cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kazada hafif yaralanan TIR sürücüsü Hüseyin Ç. ise, gözaltına alındı. Görgü tanıkları, TIR’ın önce direğe, sonra otomobile arkadan çarpıp, 2 kişinin üzerine devrildiğini söyledi.

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