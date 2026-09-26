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Gündem Hamsi ağlarına 160 kiloluk dev takıldı: Tezgaha çıktı, kapış kapış satıldı
Gündem

Hamsi ağlarına 160 kiloluk dev takıldı: Tezgaha çıktı, kapış kapış satıldı

Yeniakit Publisher
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Hamsi ağlarına 160 kiloluk dev takıldı: Tezgaha çıktı, kapış kapış satıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki balık pazarında tezgâha çıkarılan 160 kilogram ağırlığındaki dev orkinos balığı, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki dev balık, saatler içerisinde tükendi.

Denize kıyısı bulunmayan Tavşanlı ilçesine günlük taze deniz ürünleri ulaştıran balık pazarı esnafı, bu kez tezgâhlarında nadir görülen dev bir orkinos ağırladı. Hamsi avı sırasında balıkçı ağlarına takıldığı öğrenilen 160 kiloluk dev orkinos, balık pazarına getirildiği andan itibaren vatandaşların odak noktası oldu. Dev balığı gören bazı vatandaşlar, hayatlarında ilk kez bu büyüklükte bir balıkla karşılaştıklarını belirterek şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İlçeye her gün taze ve çeşitli deniz ürünleri getirdiklerini belirten balık satıcılarından İsmail Şen, orkinosun besin değerine dikkat çekerek, "Dev orkinos hamsi ağlarına takılarak geldi. Bu büyüklükte balıklar ilçemize nadiren ulaşıyor. Orkinos son derece faydalı, Omega-6 ve kalsiyum açısından zengin bir balık. Şifa niyetine tüketilebilir" dedi.

Dev orkinosun kilosunu 350 TL'den satışa sunduklarını ifade eden Şen, ilgiden son derece memnun olduklarını dile getirdi. Balık pazarında renkli görüntülerin oluştuğu günde, esnaf tarafından yakılan mangalda pişirilen balıklar pazara gelen müşterilere ikram edildi.
Tezgâhta sergilenen dev orkinos balığı, gün bitmeden tamamen satılarak tükendi.

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