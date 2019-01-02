Savunma sanayiinde azmettik, başardık! Ses hızını bile aştık

Başta dış politika ve ekonomi olmak üzere 2018 yılında başarılı bir performans sergileyen Türkiye, savunma sanayinde de prestij projelere imza attı. Daha düne kadar kritik önemdeki birçok savunma ürününü ithal etmek zorunda kalan Türkiye, 2018 yılı içerisinde 1 milyar 782 milyon 53 bin dolarlık savunma ihracatı gerçekleştirdi. Önceki hafta, ses hızını aşan beton delici bombayı başarıyla test eden ve İnsansız Hava Araçları’nı (İHA) yerli motorla uçurmayı başaran Türk mühendisleri, lazer teknolojisinde de çığır açan buluşlar gerçekleştirdi.

Yüksek Güçlü Lazer Sistemi (IŞIN) projesi kapsamında, Araca Monteli Fiber Lazer Sistemi’ni (ARMOL) envanterine katan Türkiye, Uzun Menzilli Bölgesel Hava Füze Sistemi, ‘Siper’in çalışmalarına da başladı.

Uzaktan Kumandalı Atış Platformu (UKAP) ve zırhlı taşıma araçlarının üst modelleri geliştiren Türkiye, SOM-J Füzesi ile Lazer Güdümlü Minyatür İHA Füzesi BOZOK’un da seri üretimi için düğmeye bastı.

Ses hızını bile aştık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde her alanda çağ atlayan Türkiye, savunma sanayi alanında son bir yılda inanılmaz başarılara imza attı. Envanterine kattığı yerli ve milli savunma ürünleriyle, emperyalistlere korku veren Türkiye, mazlum milletler için de rol model örneği oldu.

Askeri ürünlerinin çoğunu ithal etmek zorunda kalan Türkiye, 2018 yılı sonu itibariyle tam 1 milyar 782 milyon 53 bin dolarlık savunma sanayi ihracatı gerçekleştirdi. Savunma sanayinde, dünya devleri klasmanına giren Türkiye, kendi geliştirdiği ürünlerle ses hızını bile aşmayı başardı.

Geçtiğimiz perşembe günü, Harp Başlığı Raylı Sistem Dinamik Test Altyapısı’nda (HABRAS) tarihi bir an yaşandı.

Avrupa’nın çift raylı en uzun test hattında ilerleyen bir tonluk bomba ses hızını aştı. Saatte bin 850 kilometre hıza ulaşan MK-84 genel maksat bombası, bir metrelik çelik donatı ile güçlendirilmiş beton hedefi başarıyla deldi.