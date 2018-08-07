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Savunma Sanayii Toplantısı'nda kritik kararlar

Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında düzenlenen Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda toplam 13.5 milyar lira bedeli olan projeler değerlendirildi.

07 Ağustos 2018 Salı 18:48
Savunma Sanayii Toplantısı'nda kritik kararlar

Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sora erdi. Toplantı sonrası yapılan açıklama, "Toplamda 13,5 milyar TL bedeli olan projeler değerlendirildi" denildi.

Yapılan basın açıklamasında şöyle denildi:

"Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında, gündeminde yer alan konuları görüşmek üzere toplanmıştır. 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bugün gerçekleştirilen toplantıda, sınırlarımız içinde ve ülke sınırlarımızın güvencesi için sınır ötesinde harekâtlarını başarıyla sürdüren güvenlik birimlerimizin gücüne güç katan yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik projeler gözden geçirilerek yeni kararlar alınmıştır.

Toplam 13.5 milyar TL bedeli olan projelerin değerlendirildiği toplantıda, savunma sanayi ve teknolojilerini geliştirme, güçlendirme, destekleme ve ihracat amaçlı muhtelif yatırım ve iyileştirme faaliyetleri ile ilgili tedbirler alınmıştır.

Bu kapsamda; ATAK helikopterine yeni kabiliyetler kazandırılması, yeni İHA sistemleri, kara, hava ve deniz araçları, karıştırıcı sistemler, radar ve komuta kontrol sistemlerinin modernizasyonu ile güvenlik birimlerimizin çeşitli ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projeler değerlendirilmiştir."

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 18:48
  1. Savunma Sanayii İcra Komitesi
  2. ATAK helikopteri
  3. İHA
  4. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • DoktorDoktor32 dk önce
    Dönme travesti abd ve haramzade yavrusu pissraili BOYKOT. Paramıza namusumuza ve 11 aylık bebeklere saldıran bu soysuzları BOYKOT etmeliyiz. Facbooktan azalan her bir tık ve rafta kalan her bir coca cola bize iman olarak geri dönecek. Kendinize gelin artık.
  • yusuf yusuf 1 sa önce
    Rabbim millet olarak başarılarımızın devamını nasip etsin İnşaallah. Bu Aziz Vatanda kim bir taş üstüne taş koyarsa Allah ondan razı olsun.
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