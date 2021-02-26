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Teknoloji Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den SUNGUR Hava Savunma Sistemi müjdesi
Teknoloji

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den SUNGUR Hava Savunma Sistemi müjdesi

Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi hakkında müjdeli haberi veren Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "SUNGUR, azami menzil ve irtifada hareketli hedefe karşı yaptığı başarılı test atışıyla katmanlı hava savunmasındaki rolünü sağlamlaştırdı." açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 12:05:00 -

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından, ROKETSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi hakkında paylaşımda bulundu.

Demir "SUNGUR, azami menzil ve irtifada hareketli hedefe karşı yaptığı başarılı test atışıyla katmanlı hava savunmasındaki rolünü sağlamlaştırdı" dedi.

Demir ayrıca 'SUNGUR Hava Savunma Sistemi'nin portatif özelliğiyle kara, hava, deniz platformlarına entegre edilebileceğini açıkladı.

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Yorumlar

ş

S.â.Maşaallah.Cuma gününün hayır ve bereketi üzerimize olsun âmin. slmlr.
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67

bumu şimdi hava savunma sistemi çok komik ya bunun neresi hangi caydırıcılığı varda hava savunma sistemi diyorsuz hahahahaha çok komik ya bunedir ya hahahahaha bunlamıo ülke korunacak caydırılacak eş zamanlı 5 tane roketle yok edilir ya ahahahahaha bu eleştiriyi yapıyorumki daha iyisini yapsınlar düşünsünler yoksa kopya savunma sistemleri yapıyorlar o yüzden eleştiriyorum her şey çok güzel denildimi ozaman bilinmeyen gerçek savunma sanayisorunları nasıl çözülecek işi bilen haber spikerleri sorsa eleştirerek o zaman daha iyi olur bu abd rus savunma sissttemlerinin kopyası eğer mühendislik hizmeti iyi olsaydı mühandis iyi yetiştirilseydi o zaman daha iyi savunma sistemi geliştirilirdi bu hiçbirşey asla birşeye yaramaz
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