Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den SUNGUR Hava Savunma Sistemi müjdesi
Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi hakkında müjdeli haberi veren Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "SUNGUR, azami menzil ve irtifada hareketli hedefe karşı yaptığı başarılı test atışıyla katmanlı hava savunmasındaki rolünü sağlamlaştırdı." açıklamasında bulundu.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından, ROKETSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi hakkında paylaşımda bulundu.
Demir "SUNGUR, azami menzil ve irtifada hareketli hedefe karşı yaptığı başarılı test atışıyla katmanlı hava savunmasındaki rolünü sağlamlaştırdı" dedi.
Demir ayrıca 'SUNGUR Hava Savunma Sistemi'nin portatif özelliğiyle kara, hava, deniz platformlarına entegre edilebileceğini açıkladı.