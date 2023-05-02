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Teknoloji Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Yerli ve milli SİPER projesi ile ilgili hedefi açıkladı! Dev proje
Teknoloji

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Yerli ve milli SİPER projesi ile ilgili hedefi açıkladı! Dev proje

Yeniakit Publisher
2023-05-02 01:39:00 -
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Yerli ve milli SİPER projesi ile ilgili hedefi açıkladı! Dev proje

TUSAŞ’ın Ankara Kahramankazan’daki yerleşkesinde düzenlenen “İstikbalin Yüzyılı”nda Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Defence Turk ve SavunmaTR’ye ortak çok önmeli açıklamalarda bulundu. SİPER projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Demir, dikkat çeken ifadeler kullandı.

SSB Başkanı Demir’den SİPER projesi ile ilgili açıklamalar

TUSAŞ’ın Ankara Kahramankazan’daki yerleşkesinde düzenlenen “İstikbalin Yüzyılı”nda Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Defence Turk ve SavunmaTR’ye ortak açıklamalarda bulundu. SİPER projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Demir, şu ifadeleri kullandı:

“Biz testleri bazen sessiz götürmeyi tercih ediyoruz. SİPER projesinde testlerimiz belli bir menzile erişti. Eriştiğimiz menzil ve irtifalar bizi memnun ediyor. Kendi içimizde müjdeler var. Bunları tam olgunlaştıklarında açıklamayı tercih ediyoruz. Ancak proje iyi gidiyor.”

Defence Turk Genel Yayın Yönetmeni Fatih Mehmet Küçük’ün radarlar hakkındaki sorusu üzerine ise Demir, şu ifadelere yer verdi:
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“Hava savunma sistemi sadece atacağınız rokete bağlı değil. Bunlar komple bir sistem. Erken uyarı radarı, takip radarı, tespit radarı bunlar hepsi kendi içerisinde fonksiyona sahip. Radarlarımızın ilerlemesi de gayet iyi. Arayıcı başlık üzerine de çalışmalarımız var. Hava savunma sistemi, savunma sanayiindeki tüm unsurları bir araya getiren bir sistem. Bu konuda belirli eşikleri atladığımızı vurgulamak gerekiyor.”

SİPER Blok 1 envantere girmeye hazırlanıyor

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, TRT HABER canlı yayınına konuk olmuştu. Bahse konu yayında sektördeki son gelişmeleri açıklayan Demir, SİPER projesinde gelinen aşamadan da bahsetmişti. Bu kapsamda Demir SİPER hakkında şu ifadelerde bulunmuştu:

“SİPER Hava Savunma Sistemi Projesinde SİPER Blok1’in envantere girmesi çok yakın. SİPER Projesi Blok’lar halinde ilerliyor; Blok 0, Blok 1 vd. şeklinde ilerleyen projede her fazda farklı hava hedeflerini önleyebilecek kabiliyetlerde füzeler geliştiriliyor.“

SİPER Ürün-1 ile 100+ km menzildeki hedef başarıyla vurulmuştu

Aralık 2022’de Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, SİPER Ürün-1 sistemiyle 100+ km menzildeki hedefin başarıyla vurulduğunu duyurmuştu. Bakan Demir konuyla ilgili şu ifadelerde bulunmuştu:

“Savunma sanayiimizden Türkiye Yüzyılı’na girerken milletimize yeni yıl hediyesi! Uzun Menzilli Hava ve Füze Savunmamız için kilit önemdeki SİPER Ürün-1 Sisteminden Güdümlü Test Füzesiyle 100 km’yi aşan menzildeki hedef başarıyla vuruldu.”

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