Savunma bakanının görevden alındığı İsrail'de sokaklar karıştı! Ordu kontrolü kaybetti
İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun tartışmalı yargı reformu hakkındaki sözlerinin ardından Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almasıyla halk sokağa indi. Göstericiler ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman tansiyon yükselirken, alarm durumuna geçen İsrail ordusunun kontrolü kaybettiği iddia edildi. Netanyahu'nun Kudüs'teki konutunun dışında toplanan eylemciler barikatı yıktı.
İsrail'de tartışmalı yargı reformuna yönelik protestolar devam ediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yargı reformuna karşı çıkan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almasının ardından halk yeniden sokaklara döküldü. Ellerinde İsrail bayrakları ile sokağa inen göstericiler, başkent Tel Aviv'deki Ayalon Otoyolu'nu trafiğe kapatarak ateş yaktı.
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