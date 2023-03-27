  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Birileri hala 'ekonomik kriz' deyip dursun! Sonunda VIP tuvalet de çıktı

Dünyayı şoke eden nükleer gelişmeye tepki

Alman devi Ford Explorer artık tamamen elektrikli! Piyasaya çıktı: fiyatlarındaki fark ne merak konusu oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Baykar'da.. Sürpriz ziyaret!

Müfteri Yusuf Ziya Özcan'dan başka ne beklenir? Koltuğa oy vermeye destek çıktı

Depremde ağır hasar gördü! Cami ve minaresi iş makinesiyle yıkıldı

O ülke Türkiye'den satın alıyor! Müthiş gelişmeyi duyurdular: Harekete geçtiler! Tam 500 milyon dolar

Altın fiyatları: Tedirgin eden çıkış! Altını olanlar, altına yatırım yapanlar haftaya altın bu rakamlarda! Çok kritik

Maç bitti, ortalık karıştı! Hakeme saldırdılar

Hem çekiyor "hadi oradan", hem kalkamıyor masadan... 10 numara konuştun Temel Bey ama icraat sıfır
Dünya Savunma bakanının görevden alındığı İsrail'de sokaklar karıştı! Ordu kontrolü kaybetti
Dünya

Savunma bakanının görevden alındığı İsrail'de sokaklar karıştı! Ordu kontrolü kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-03-27 01:43:00 -
Savunma bakanının görevden alındığı İsrail'de sokaklar karıştı! Ordu kontrolü kaybetti

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun tartışmalı yargı reformu hakkındaki sözlerinin ardından Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almasıyla halk sokağa indi. Göstericiler ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman tansiyon yükselirken, alarm durumuna geçen İsrail ordusunun kontrolü kaybettiği iddia edildi. Netanyahu'nun Kudüs'teki konutunun dışında toplanan eylemciler barikatı yıktı.

İsrail'de tartışmalı yargı reformuna yönelik protestolar devam ediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yargı reformuna karşı çıkan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almasının ardından halk yeniden sokaklara döküldü. Ellerinde İsrail bayrakları ile sokağa inen göstericiler, başkent Tel Aviv'deki Ayalon Otoyolu'nu trafiğe kapatarak ateş yaktı.

Ayrıntılar geliyor...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23