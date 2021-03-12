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Gündem Savcı Sayan'dan kritik çağrı
Gündem

Savcı Sayan'dan kritik çağrı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Kürt vatandaşlarımızın teröre karşı ayaklanması gerektiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 22:52:00 -
Savcı Sayan'dan kritik çağrı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, terör belasına karşı Kürt vatandaşlarımıza kritik bir çağrıda bulundu.

Sayan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz Kürtler, dağımızı, köyümüzü, kentimizi ve gencimizi terörden korumadığımız müddetçe işimiz zor." ifadelerini kullandı.

"Bir bütün olarak teröre karşı ayaklanmalıyız..." diyen Savcı Sayan, tweetinin devamında, "Diyarbakır anneleri kadar cesur olmalıyız.. #terörükürtlerbitirecek" ifadelerine yer verdi.

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Yorumlar

Bozbey

Helal olsun dunyan ve ahiretin baskan Allah razi olsun keske diger baskanlarimizda senin kadar davanin hakkini verse
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Gurbetçi

Allah razı olsun. Adam gibi adam Başkan Savcı Sayan. Gerçekleri konuşan memleketin vatansever evladı.
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