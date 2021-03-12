Savcı Sayan'dan kritik çağrı
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Kürt vatandaşlarımızın teröre karşı ayaklanması gerektiğini bildirdi.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, terör belasına karşı Kürt vatandaşlarımıza kritik bir çağrıda bulundu.
Sayan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz Kürtler, dağımızı, köyümüzü, kentimizi ve gencimizi terörden korumadığımız müddetçe işimiz zor." ifadelerini kullandı.
"Bir bütün olarak teröre karşı ayaklanmalıyız..." diyen Savcı Sayan, tweetinin devamında, "Diyarbakır anneleri kadar cesur olmalıyız.. #terörükürtlerbitirecek" ifadelerine yer verdi.