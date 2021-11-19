Savcı Sayan'dan 'helalleşme' çıkışı yapan Kılıçdaroğlu'nu yerin dibine sokan mesaj!

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Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışıyla ilgili, "Helalleşme gibi süslü laflarla bölgeyi kandıramazsınız.. Sayın Erdoğan öncesi, bölgede eseriniz olan işkence sesleri hala kulaklarda çınlıyor.." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşım ile partisinin geçmişte hatalar yaptığını belirterek helalleşme yolculuğuna başlayacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu: Helalleşme yolculuğuna çıkıyorum

CHP lideri, “Benim liderliğini yaptığım partinin de geçmişte yarattığı derin yaralar vardır. Uzun süredir önce bu yaraları yaratan o sistemi değiştirmekle uğraştım. Şimdi ise dışarıya dönme zamanı. Ben bu yaraların kapanması için helallik isteme, helalleşme yolculuğuna çıkıyorum” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışı, CHP'nin zulmünden nasibini almış birçok çevre tarafından tepkiyle karşılandı. Seçim stratejisi olarak değerlendirilen çağrı seçmen nezdinde de 'samimi' görülmedi.

Savcı Sayan: Eseriniz olan işkence sesleri hala kulaklarda çınlıyor..

Partisinin grup toplantısında, "Roboski, Diyarbakır hapishanesi mahkumları, Ahmet Kaya ile helalleşeceğiz." diyen Kılıçdaroğlu'na Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, anlamlı bir mesaj ile göndermede bulundu.

Kürtlerin tek umudunun Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu vurgulayan Sayan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bölgedeki bütün Kürtlerin tek umudu Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır.. Helalleşme gibi süslü laflarla bölgeyi kandıramazsınız..Sayın Erdoğan öncesi,bölgede eseriniz olan işkence sesleri hala kulaklarda çınlıyor..