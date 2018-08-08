Savcı Sayan'dan günün yorumu: Vatanı dolar olanlar...

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Sosyal medya üzerinden gündeme illişkin yorumlarda bulunan eski CHP'li Savcı Sayan'dan ekonomik operasyonlara tepki geldi.

Sosyal medya hesabından gündeme ilişkin yorumlarda bulunan Savcı Sayan,"Biz dolar düşsün diye REİS'e oy vermedik, Vatan düşmesin diye oy verdik..! Vatanı dolar olanlar bunu anlamaz!" değerlendirmesinde bulundu.

Sonraki paylaşımında ise Savcı Sayan "Allah var gam yok. Gün doğmadan neler doğar. Dolar, senin de bir gün vaden dolar." dedi.

Savcı Sayan'ın bu yorumları yüzlerce yorum, binlerce beğeni ve retweet aldı.