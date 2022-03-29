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Gündem Savcı Sayan’dan geceye damga vuran CHP paylaşımı!
Gündem

Savcı Sayan’dan geceye damga vuran CHP paylaşımı!

CHP’nin genetik kodlarını çok iyi bilen isimlerden Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, geceye damga vuran bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-29 23:24:00 - 2022-03-29 23:35:56
Savcı Sayan’dan geceye damga vuran CHP paylaşımı!

CHP’nin birçok kez kurduğu rakılı çilingir sofrası üzerinden bir eleştiri de Savcı Sayan’dan geldi. 

Müthiş gönderme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın manda yoğurdu tarifini eleştiren CHP’ye göndermede bulunan Savcı Sayan, sosyal medya hesabından şunları söyledi:

“Reisin her akşam yediği 2 kaşık manda yoğurdu ile CHP’li yöneticilerin her gece içtiği rakının maliyetini karşılaştırmaya var mısınız…”

 

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