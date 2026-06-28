Şaibeli delegelerle baskın kurultay hayal oldu

Diyarbakır’da konuşan Özel, “CHP’deki haksız kayyımı bir şekilde sonlandırırız. Partiyi ele alırız, bir yolunu buluruz. Bir yolunu bulamıyorsak bir yol açarız” ifadeleriyle yeni parti seçeneğine yine dikkat çekti.

ÜÇ BEŞ TANE ÇAKAL

Son durumu değerlendiren CHP’nin eski kurmaylarından Mehmet Sevigen, şunları dile getirdi: “Özel ve ekibi bütün hukuki yolları tüketmeye çalışıyor. Bir şey elde edemeyeceklerini de biliyorlar. Amaçları partiden çarpışarak ayrılmak. Böylece büyük bir kitleyi götüreceklerini düşünüyorlar. Ama parti kurmak öyle kolay değil. Devlet, çıkar amaçlı suç örgütü kapsamında elde edilmiş paralarla yeni parti kurulmasına da müsaade etmez. Daha önce de Emine Tarhan, Muharrem İnce, Mustafa Sarıgül ayrılıp parti kurdular ama başarılı olamadılar. CHP’nin iktidar olma şansı vardı ama üç beş tane çakalın yüzünden iktidar yolu kapandı. Yazık oldu.”

BUTLANCILAR PARTİSİ!

SAD Araştırma Başkanı Sadullah Özcan da şunları söyledi: “Mutlak butlan kararına neden olan sebeplerin eninde sonunda Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve bu işe karışan kişilerin siyasi yasaklı hale gelmesine neden olacak sonuçlar doğuracaktır. Bu nedenle yeni parti kurma çalışmaları sadece gündemi tutup mazlum duruma düşme gayretinden ibarettir. Bana sorarsanız, sistem aslında CHP’nin kurumsal kimliğini koruyor. Benzeri olaylar iktidardaki AK Parti de dahil olmak üzere herhangi bir siyasi partide yaşansaydı o partiye sorgusuz sualsiz kapatma davası açılır, hatta mutlak butlana neden olan her türlü olaya karışmış kişiler siyasi yasaklı hale gelirdi. CHP’de mutlak butlana neden olan hiç kimse yeni partide yer alamaz.”

11 DOSYA DAHA MECLİS’TE

Öte yandan, aralarında CHP’li Ali Mahir Başarır, Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu ve Namık Tan’ın da yer aldığı 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası daha TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Tanal hakkında 2 dosya bulunuyor. Ağbaba’nın dosyası İzmir’deki yolsuzluk operasyondan ayrılarak hakkında fezleke hazırlanmıştı.