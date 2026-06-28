  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yıllar sonra gelen sarsıcı Gülistan Doku itirafı! Firari şüpheli hakim karşısına çıkıyor, "Bedeninin yerini göstereceğim" dedi! Asya'da kanlı karargah baskını! Canlı bomba araçla kapıya daldı, çıkan feci çatışmada çok sayıda ölü var! Tarihi felaketi yaşadılar! Venezuela bir kez daha sallandı Katil Netanyahu'dan harita üzerinde küstah şov! Siyonist lider Lübnan anlaşmasının ardından tehditler savurdu! Almanya sıcaktan kavruluyor! Rekor 24 saat geçmeden yeniden kırıldı İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var Kudüs'te haraç düzenine geçit yok! Filistin lideri Abbas, siyonistlerin mukaddes topraklardaki yeni sinsi oyununu tüm dünyaya ifşa etti! 17 kilodan 9 kiloya düştü! Açlıktan ölmüş... 4 yaşındaki Aren’in ölümünde kan donduran detay Avrupa ülkesinde beklenmedik gelişme: Tasarrufa gittiler Türkiye'ye akın edecekler Siyonistlerin Lübnan planına Hizbullah'tan sert barikat! Naim Kasım meydan okudu!
Gündem Şaibeli delegelerle baskın kurultay hayal oldu
Gündem

Şaibeli delegelerle baskın kurultay hayal oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Şaibeli delegelerle baskın kurultay hayal oldu

Belediyelerdeki yolsuzluk ve Kılıçdaroğlu tarafından başlatılan arınma ile zor günler geçiren Özgür Özel ekibi, istinaf mahkemesinin kurultayla ilgili yapılan ikinci başvuruyu da reddetmesi ile artık CHP ile yolları ayırmanın eşiğine geldi.

Diyarbakır’da konuşan Özel, “CHP’deki haksız kayyımı bir şekilde sonlandırırız. Partiyi ele alırız, bir yolunu buluruz. Bir yolunu bulamıyorsak bir yol açarız” ifadeleriyle yeni parti seçeneğine yine dikkat çekti.

ÜÇ BEŞ TANE ÇAKAL

Son durumu değerlendiren CHP’nin eski kurmaylarından Mehmet Sevigen, şunları dile getirdi: “Özel ve ekibi bütün hukuki yolları tüketmeye çalışıyor. Bir şey elde edemeyeceklerini de biliyorlar. Amaçları partiden çarpışarak ayrılmak. Böylece büyük bir kitleyi götüreceklerini düşünüyorlar. Ama parti kurmak öyle kolay değil. Devlet, çıkar amaçlı suç örgütü kapsamında elde edilmiş paralarla yeni parti kurulmasına da müsaade etmez. Daha önce de Emine Tarhan, Muharrem İnce, Mustafa Sarıgül ayrılıp parti kurdular ama başarılı olamadılar. CHP’nin iktidar olma şansı vardı ama üç beş tane çakalın yüzünden iktidar yolu kapandı. Yazık oldu.”

 

BUTLANCILAR PARTİSİ!

SAD Araştırma Başkanı Sadullah Özcan da şunları söyledi: “Mutlak butlan kararına neden olan sebeplerin eninde sonunda Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve bu işe karışan kişilerin siyasi yasaklı hale gelmesine neden olacak sonuçlar doğuracaktır. Bu nedenle yeni parti kurma çalışmaları sadece gündemi tutup mazlum duruma düşme gayretinden ibarettir. Bana sorarsanız, sistem aslında CHP’nin kurumsal kimliğini koruyor. Benzeri olaylar iktidardaki AK Parti de dahil olmak üzere herhangi bir siyasi partide yaşansaydı o partiye sorgusuz sualsiz kapatma davası açılır, hatta mutlak butlana neden olan her türlü olaya karışmış kişiler siyasi yasaklı hale gelirdi. CHP’de mutlak butlana neden olan hiç kimse yeni partide yer alamaz.”

 

11 DOSYA DAHA MECLİS’TE

Öte yandan, aralarında CHP’li Ali Mahir Başarır, Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu ve Namık Tan’ın da yer aldığı 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası daha TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Tanal hakkında 2 dosya bulunuyor. Ağbaba’nın dosyası İzmir’deki yolsuzluk operasyondan ayrılarak hakkında fezleke hazırlanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23