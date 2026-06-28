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Gündem 17 binden fazla Filistinli hasta nakil bekliyor Siyonist kahpeliği
Gündem

17 binden fazla Filistinli hasta nakil bekliyor Siyonist kahpeliği

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17 binden fazla Filistinli hasta nakil bekliyor Siyonist kahpeliği

İsrail'in onay vermemesi nedeniyle Gazze'deki hastaların tedavi için yurt dışına çıkışı iptal edildi. 17 binden fazla Filistinli hastanın İsrail'in engellemeleri nedeniyle Gazze Şeridi'nden çıkış yapamıyor ve gecikmeler sonucu ölümler artıyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, bölgeden çıkışı planlanan hastaların seyahatinin, İsrail makamlarından gerekli güvenlik onaylarının alınamaması nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, hastaların seyahatlerinin gecikmesine ve tedaviye erişememelerine gerekçe olarak, seyahat izni verilen kişi sayısının sınırlı tutulması ve güvenlik onayı süreçlerinin aylarca sürmesi gösterildi.

Açıklamada, son haftalarda acil ve hayati müdahale gerektiren yaklaşık 70 vakanın seyahat için başvuruda bulunduğu ancak bu hastalardan yalnızca 5 kişiye güvenlik onayı alınabildiği belirtildi.

Uluslararası kuruluşlara ve Birleşmiş Milletler (BM) kurumlarına çağrıda bulunulan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Seyahat izni verilen hasta sayısının artırılması, bekleme sürelerinin kısaltılması ve hayat kurtarıcı vaka işlemlerinin hızlandırılması için acil müdahalede bulunulması gerektiğini yineliyoruz."

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 9 Haziran'da yaptığı açıklamada, tedavi için yurt dışına sevk kararı bulunan 17 binden fazla Filistinli hastanın İsrail'in engellemeleri nedeniyle Gazze Şeridi'nden çıkış yapamadığını ve gecikmelerin hasta ölümlerini artırdığını duyurmuştu.

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Yorumlar

Ahmet

İsrail yine vahşetine devam ediyor! Gazze'deki 17 bin hastalarımızın tedavilerine erişimini engelleyen bu Siyonist kahramanlıkları Allah'a karşı büyük bir günah. Hastalarımız, hayatlarını kurtarmak için yurda sevk kararını aldıktan sonra bile İsrail tarafından engelleniyor. Acil ve hayati müdahale gerektiren hastalarımızın sayısı çoğalırken, İsrail sadece 5 hastanın çıkışına izin veriyor. Bu acımasız durum karşısında Uluslararası kuruluşlar ve BM suskun kalmamalı, Gazze'deki insanlara yardım etmek için acilen harekete geçmelidirler.
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