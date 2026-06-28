Yalım, Özgür Özel için helikopter bakmış!

Sebahattin Ayan İstanbul

Kaldığı otel odasında 21 yaşındaki bankamatik belediye çalışanı ile basılan, rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan ve daha önce verdiği ifadede Özgür Özel’e lüks makam aracının yanı sıra işte bahçe duvarından 250 bin olmak üzere 1 milyon para verdiğini söyleyen Özkan Yalım, ek ifade verdi.

BAHÇE DUVARINA PARA DOĞRU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında “şüpheli” sıfatıyla ifade veren Yalım’ın sorgu tutanağı, siyaset dünyasını sarsacak iddiaları gün yüzüne çıkardı. Avukatları eşliğinde savunma yapan Yalım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve partinin üst yönetimiyle ilgili gizli kalmış pek çok süreci detaylarıyla anlattı. Özkan Yalım, kamuoyunda çokça tartışılan “nakit para” iddialarına açıklık getirdi. Yalım, ifadelerinin tamamen gerçek olduğunu ve kendini kurtarmak için yalan söylemediğini vurgulayarak, paraları hangi tarihlerde, nerede ve kimlerin tanıklığında teslim ettiğini detaylandırdı. Soruşturma dosyasında yer alan telefon inceleme raporlarına göre, Özgür Özel’in kullanımı için helikopter arayışına girildiği görüldü.

Sikorsky Mİ ve Agusta MI?

Yalım, CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat’ın isteğiyle Özgür Özel için helikopter araştırması yaptığını, Sikorsky ve Agusta marka alternatifler üzerinde durulduğunu da anlattı. Bu kapsamda Güneydoğu Havacılık’ın sahibi Hasan Karadağ ile irtibata geçtiğini aktaran Yalım, yapılan çalışmalar sonucunda biri Türkiye’de, biri Dubai’de ve biri Almanya’da olmak üzere üç farklı helikopter seçeneği belirlendiğini, bu helikopterlerin fiyatlarının ise 3.8 milyon dolar, 4.2 milyon dolar ve 10 milyon dolar seviyelerinde olduğunu söyledi. Yalım ayrıca, Özgür Özel’e iletilen mesajlarda helikopterlerin çift motorlu ve tam güvenlikli olduğu bilgisinin paylaşıldığını, iniş ve park alanı için en uygun bölge olarak ise Ahlatlıbel’in önerildiğini belirtti. Yalım, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın, kendisinden bazı isimleri belediyede işe almasını talep ettiğini de kaydetti.

BURCU İÇİN ARABULUCULUK

Özkan Yalım, CHP’den istifa ederek AK Parti saflarına katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın partiden istifa etmesini engellemek için Özgür Özel’in talimatıyla arabuluculuk yaptığını, Köksal’ın “Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın olduğu için dışlandığı” gerekçesiyle çok öfkeli olduğunu anlattı. Hakkındaki iddiaları reddeden ve bildiği her şeyi samimiyetle anlattığını belirten Yalım, basında çıkan bazı haberlerde Özgür Özel’e yönelik beyanlarının çarpıtıldığını öne sürerek, “Ben kendimi kurtarmak için yalan söylemiyorum. Aksine söylediklerim dosdoğru gerçeklerdir” dedi. Daha önceki beyanlarının arkasında olduğunu belirten Yalım, olayları tarih, yer ve kişilerle birlikte ayrıntılı şekilde anlattığını, ifadelerinin de WhatsApp yazışmaları ve tanık beyanlarıyla desteklendiğini kaydetti.