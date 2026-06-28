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Dünya Katil İsrail Gazze'de vahşetin sınırlarını zorluyor: İşgal alanı genişledi
Dünya

Katil İsrail Gazze'de vahşetin sınırlarını zorluyor: İşgal alanı genişledi

Yeniakit Publisher
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Katil İsrail Gazze'de vahşetin sınırlarını zorluyor: İşgal alanı genişledi

Kana doymayan terör devleti İsrail'in soykırımcı ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Megazi Mülteci Kampı ve Deyr el-Belah kentinde işgal ağını barbarca genişletti. Ateşkes sınırını belirleyen ‘Sarı Hat’ beton bloklarını yoğun ateş açarak batıya doğru kaydıran katil sürüsünün elebaşı Binyamin Netanyahu, Gazze'nin yüzde 70'inin ellerinde olduğunu utanmazca itiraf etti. Siyonist ablukayla 2 milyondan fazla mazlum Filistinli halk, haritada sadece 110 kilometrekarelik bir ölüm kapanına sıkıştırıldı.

Uluslararası hukuku ayaklar altına alan ve insanlık tarihinin gördüğü en büyük soykırımlardan birine imza atan katil devlet İsrail, Gazze Şeridi’ndeki fiziki işgal ve katliam alanını her geçen gün daha da büyütüyor. Dünyanın sessizliğinden cesaret alan siyonist terör şebekesi, Gazze'nin orta kesiminde yer alan El-Megazi Mülteci Kampı'nın doğusu ile Deyr el-Belah kentinin doğu sınırlarında yeni bir vahşet dalgası başlattı.

Katil İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan El-Megazi Mülteci Kampı'nın doğusu ile Deyr el-Belah kentinin doğusundaki kontrol ve konuşlanma alanlarını genişlettiği bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, katil İsrail ordusuna ait iki İsrail tankı ve bir askeri buldozer Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Megazi Mülteci Kampı'nın doğusu ile Deyr el-Belah kentinin doğusundan 200 metre batıya doğru ilerledi.

Terör devleti İsrail ordusu ilerleme sırasında yoğun ateş açarken, ateşkes anlaşmasında belirtilen "Sarı Hat" olarak adlandırılan sınırı genişletmek amacıyla sarı beton bloklarını batıya doğru taşıdı.

Teör devleti İsrail Başbakanı katil Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin yaklaşık yüzde 70’inin İsrail ordusunun kontrolünde olduğu itirafında bulunmuştu.

Katil Netanyahu’nun ifadelerine göre, İsrail’in Gazze’deki kontrol alanı ateşkes sürecinin başında yüzde 53 seviyesindeyken, Mayıs 2026’da yüzde 60’a, şu an ise yüzde 70’e yükseldi.

Katil Netanyahu'nun açıklamaları, İsrail ordusunun Gazze'nin toplam 365 kilometrekarelik alanının yaklaşık 255 kilometrekaresini işgal ettiği anlamına geliyor.

Bu durum, yaklaşık 2,13 milyon Filistinli için kalan alanı sadece 110 kilometrekareye indiriyor ve yaygın yıkım, barınma ve hizmetlerdeki ciddi eksiklikler arasında, teorik olarak kilometrekare başına 19 binden fazla insan yoğunluğuna yol açıyor.

1,4 MİLYON KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

ABD ve Birleşmiş Milletler (BM), daha önce Refah’ın güneyinde olası bir kara saldırısına karşı uyarıda bulunmuş; bölgede o dönem yaklaşık 1,4 milyon yerinden edilmiş kişinin bulunduğunu ve yoğun sivil nüfus nedeniyle insani krizin derinleşebileceğini belirtmişti.

Ancak İsrail, bu uyarılara rağmen 7 Mayıs 2024’te Refah’a kara saldırıları başlattı. Operasyonda Refah’ın Filistin tarafı kontrol altına alınarak sınır kapısı kapatıldı.  

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Yorumlar

Ahmet

İsrail yine vicdansızca Gazze'de vahşetine devam ediyor! Bu katil devlet, insanlık tarihinin en büyük soykırımlarından birini gerçekleştiren bu zalim siyonist terör şebekesi, sınırlarını her geçen gün daha da genişletiyor. El-Megazi Mülteci Kampı ve Deyr el-Belah'ta yaşananlar, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun açıklamalarında görüldüğü gibi Gazze’nin büyük bir bölümü üzerindeki kontrolünün artık yüzde 70'e ulaşmış olduğunu gösteriyor. Filistin halkını zulmüne tabi tutmaya devam eden bu devletler karşısında Allah'ın yardımına muhtaçız. Dünya kamuoyu da İsrail'in yaptığı barbarlıkları görmezden gelemez, Filistinli kardeşlerimize destek olmalıdır.
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