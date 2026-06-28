Türkiye'nin en büyük 1000 ihracatçısı açıklandı! THY yine Türkiye’yi uçurdu

Türkiye'nin 2025 yılı toplam mal ve hizmet ihracatı 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştı. Yıl genelinde 273,3 milyar dolarlık mal, 122,6 milyar dolarlık da hizmet ihracatı yapılmıştı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" araştırmasının 2025 sonuçları açıklandı.

Buna göre, 2025'te en yüksek ihracat yapan ilk 1000 firmanın toplam ihracatı 182 milyar 171 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Geçen yıl en çok ihracat yapan şirket 17,8 milyar dolarla THY olurken onu 11,4 milyar dolarla Ford Otomotiv, 3,9 milyar dolarla Toyota Otomotiv izledi.

TGS Dış Ticaret 3,2 milyar dolarla dördüncü, ARCA Savunma Sanayi 2,9 milyar dolarla beşinci, Kibar Dış Ticaret 2,8 milyar dolarla altıncı, Türkiye Petrol Rafinerileri 2,7 milyar dolarla yedinci oldu.

Pegasus 2,6 milyar dolarla sekizinci, Güneş Ekspres Havacılık 2,5 milyar dolarla dokuzuncu, Star Rafineri ise 2,3 milyar dolarla onuncu sırada yer aldı.

Önceki yıla göre ilk 3 sıra değişmezken, ihracatını yüzde 392,1 artıran ARCA Savunma'nın 38'incilikten beşinciliğe yükselmesi dikkati çekti.

25 ŞİRKETİN İHRACATI 1 MİLYOR DOLARI AŞTI

İlk 1000 şirket arasında sadece THY ve Ford'un çift haneli rakamlarda ihracat tutarına ulaştığı görülürken toplam 25 şirketin 1 milyar dolardan fazla dış satım yaptığı belirlendi.

İlk 10 şirketin dışında sırasıyla Baykar, Arçelik, İGA Havalimanı İşletmesi, Ahlatcı Kuyumculuk, OYAK-Renault, Vestel, Mercedes-Benz Türk AŞ, Odeon Turizm, TAV Havalimanları, Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ, Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi AŞ, Eti Maden İşletmeleri, BSH Ev Aletleri, TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ, Anexservices Turizm de 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı.

23 şirketin 500-999 milyon dolar, 263 firmanın 100-499 milyon dolar, 346 işletmenin 50-99 milyon dolar, 343 şirketin ise 33-49 milyon dolar aralığında ihracat yaptığı görüldü.

LİSTEYE İSTANBUL DAMGA VURDU

İlk 1000 ihracatçı arasında 434 firmanın merkezinin İstanbul'da bulunduğu görüldü. Böylece İstanbul, listedeki firmaların yüzde 43'ünden fazlasına ev sahipliği yaparak araştırmaya damga vurdu.

İstanbul'u 87 şirketle İzmir, 60 ile Gaziantep, 58 ile Kocaeli, 57 ile Ankara, 54 ile Bursa izledi.

Mersin'den 22, Adana ve Manisa'dan 20'şer, Antalya ve Denizli'den 19'ar, Kayseri'den 15, Tekirdağ'dan 13, Hatay'dan 11, Konya'dan 9, Aydın'dan 8, Balıkesir, Eskişehir, Samsun ve Trabzon'dan 7'şer, Kahramanmaraş'tan 6, Karabük ve Sakarya'dan 5'er, Giresun ve Isparta'dan 4'er şirket listeye girdi.

Çorum, Kütahya, Muğla, Ordu, Şırnak ve Yalova'dan 3'er, Çankırı, Düzce, Elazığ, Karaman, Rize ve Uşak'tan 2'şer, Aksaray, Bilecik, Burdur, Bolu, Çanakkale, Gümüşhane, Kastamonu, Kırklareli, Kırşehir, Mardin, Osmaniye ve Zonguldak'tan ise birer firma listede kendine yer buldu.

Toplamda 49 ilden firma listeye dahil olurken 32 kentten araştırmaya şirket giremedi.

SEKTÖRLERİN ŞAMPİYONLARI

Araştırmaya göre, 2025'te "çelik" sektörünün şampiyonu Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi AŞ olurken "çimento, cam, seramik ve toprak ürünlerinde" Şişecam Dış Ticaret AŞ, "demir ve demir dışı metallerde" Kibar Dış Ticaret AŞ, "deri ve deri mamullerinde" Gezer Ayakkabı, "elektrik ve elektronikte" Vestel Ticaret AŞ, "fındık ve mamullerinde" Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret AŞ, "gemi, yat ve hizmetlerinde" Sefine Denizcilik Tersanecilik Turizm zirvede yer aldı.

Erdemoğlu Dış Ticaret AŞ "halı" sektörünün, Üniteks Tekstil Gıda Sanayi Dış Ticaret "hazır giyim ve konfeksiyonun", THY "hizmetin", Şölen Çikolata "hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinin", Daikin "iklimlendirme sanayisinin", Türkiye Petrol Rafinerileri "kimyevi maddeler ve mamullerinin", Özgür Tarım "kuru meyve ve mamullerinin", Ekom Eczacıbaşı "madenciliğin", Arçelik "makine ve aksamlarının", Döhler Gıda "meyve-sebze mamullerinin" şampiyonu oldu.

"Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde" Kastamonu Entegre, "mücevherde" Ahlatcı Kuyumculuk, "otomotivde" Ford Otomotiv, "savunma ve havacılık sanayisinde" ARCA Savunma, "su ürünleri ve hayvansal mamullerde" Kılıç Deniz Ürünleri, "süs bitkileri ve mamullerinde" Çiçekçiler Birliği, "tekstil ve ham maddelerinde" Ak-Pa Tekstil, "tütünde" JTI Tütün Ürünleri, "yaş meyve ve sebzede" Uçak Kardeşler, "zeytin ve zeytinyağında" Verde Yağ zirvede yer aldı.

EN ÇOK İHRACAT YAPAN İLK 10 ŞİRKET

Geçen yıl en çok ihracat yapan ilk 10 şirket ve tutarları şu şekilde: