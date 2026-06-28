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Yaşam Şırnak'ta otomobil şarampole uçtu! 1'i bebek 5 kişi yaralandı
Yaşam

Şırnak'ta otomobil şarampole uçtu! 1'i bebek 5 kişi yaralandı

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Şırnak'ta otomobil şarampole uçtu! 1'i bebek 5 kişi yaralandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde seyir halinde bulunan bir binek aracın, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi neticesinde D-400 uluslararası karayolunda şarampole yuvarlanmasıyla korkunç bir trafik kazası gerçekleşti. Uğur Köyü mevkisinde meydana gelen ve can pazarının yaşandığı kazada, aynı aileye mensup biri henüz bir yaşındaki bebek olmak üzere toplam beş kişi yaralandı.

Cizre ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden 1’i bebek olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Cizre-Nusaybin D-400 Uluslararası Karayolu Uğur Köyü mevkiinde, seyir halinde olan H.T. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

BEBEK YARALANDI

Meydana gelen kazada araç sürücüsü H.T. ile eşi H.T., çocukları B.T., Ö.T. ve 1 yaşındaki F.T. yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

EKİPLER YARALILARI ARAÇTAN ÇIKARDI

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, araçta bulunan yaralıları çıkardı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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