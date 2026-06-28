Şırnak'ta otomobil şarampole uçtu! 1'i bebek 5 kişi yaralandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde seyir halinde bulunan bir binek aracın, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi neticesinde D-400 uluslararası karayolunda şarampole yuvarlanmasıyla korkunç bir trafik kazası gerçekleşti. Uğur Köyü mevkisinde meydana gelen ve can pazarının yaşandığı kazada, aynı aileye mensup biri henüz bir yaşındaki bebek olmak üzere toplam beş kişi yaralandı.