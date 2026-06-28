  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Devlet televizyonu paylaştı! İran'da patlama sesleri Japonya sallanmaya devam ediyor! Bir deprem daha oldu Yıllar sonra gelen sarsıcı Gülistan Doku itirafı! Firari şüpheli hakim karşısına çıkıyor, "Bedeninin yerini göstereceğim" dedi! Asya'da kanlı karargah baskını! Canlı bomba araçla kapıya daldı, çıkan feci çatışmada çok sayıda ölü var! Tarihi felaketi yaşadılar! Venezuela bir kez daha sallandı Katil Netanyahu'dan harita üzerinde küstah şov! Siyonist lider Lübnan anlaşmasının ardından tehditler savurdu! Almanya sıcaktan kavruluyor! Rekor 24 saat geçmeden yeniden kırıldı İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var Kudüs'te haraç düzenine geçit yok! Filistin lideri Abbas, siyonistlerin mukaddes topraklardaki yeni sinsi oyununu tüm dünyaya ifşa etti! 17 kilodan 9 kiloya düştü! Açlıktan ölmüş... 4 yaşındaki Aren’in ölümünde kan donduran detay
Dünya Çok sayıda gözaltı var! Irak parlamentosuna yolsuzluk operasyonu
Dünya

Çok sayıda gözaltı var! Irak parlamentosuna yolsuzluk operasyonu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Çok sayıda gözaltı var! Irak parlamentosuna yolsuzluk operasyonu

Irak'ta yolsuzluk iddiaları nedeniyle aralarında bazı milletvekilleri ve kamu çalışanlarının da bulunduğu şüphelilerin gözaltına alındığı açıklandı.

Irak resmi ajansı INA'ya konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir kaynak, gözaltılara dair bilgi verdi.

Kaynak, daha önce tutuklanan Petrol Bakanlığı Müsteşarı Adnan el-Cumeyli’nin itirafları doğrultusunda yolsuzluk dosyaları kapsamında çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.

Gözaltına alınanlar arasında dokunulmazlıkları kaldırılan milletvekilleri ile söz konusu itiraflarda adı geçen kamu görevlilerinin de bulunduğu aktarıldı.

 

Irak güvenlik güçleri, bu sabaha karşı Bağdat’ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge’de yolsuzluğa bulaştıkları gerekçesiyle bazı üst düzey siyasetçi ve milletvekilini evlerine baskın düzenleyerek gözaltına almıştı.

Cumeyli ise haziran ayının başında yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.

AP, CHP'nin yolsuzluklarını sahiplendi
AP, CHP'nin yolsuzluklarını sahiplendi

Dünya

AP, CHP'nin yolsuzluklarını sahiplendi

Abdulkadir Selvi: Türk milleti İmamoğlu’na niye oy versin? Daha iyi yolsuzluk yapsın diye mi?
Abdulkadir Selvi: Türk milleti İmamoğlu’na niye oy versin? Daha iyi yolsuzluk yapsın diye mi?

Gündem

Abdulkadir Selvi: Türk milleti İmamoğlu’na niye oy versin? Daha iyi yolsuzluk yapsın diye mi?

İran savaşı geride ne bıraktı? Pentagon ve ekonomi için zor tablo
İran savaşı geride ne bıraktı? Pentagon ve ekonomi için zor tablo

Dünya

İran savaşı geride ne bıraktı? Pentagon ve ekonomi için zor tablo

CHP'li Silifke Belediyesi'nde yolsuzluk patladı! Belediye başkanı dahil 9 kişi tutuklandı!
CHP'li Silifke Belediyesi'nde yolsuzluk patladı! Belediye başkanı dahil 9 kişi tutuklandı!

Gündem

CHP'li Silifke Belediyesi'nde yolsuzluk patladı! Belediye başkanı dahil 9 kişi tutuklandı!

İki belediyeye yolsuzluk operasyonu: Belediye başkanları gözaltında
İki belediyeye yolsuzluk operasyonu: Belediye başkanları gözaltında

Gündem

İki belediyeye yolsuzluk operasyonu: Belediye başkanları gözaltında

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23