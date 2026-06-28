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Dünya Fransa'da uçak düştü: Çok sayıda ölü var!
Dünya

Fransa'da uçak düştü: Çok sayıda ölü var!

Yeniakit Publisher
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Fransa'da uçak düştü: Çok sayıda ölü var!

Fransa'da paraşüt atlayışı gezisi için yolcu taşıyan uçak düştü, ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti.

on dakika haberi: Fransa'nın kuzeydoğusundaki Tomblaine kasabasında paraşüt atlayışı gezisi için yolcu taşıyan uçak düştü.

Yerel medyaya göre olayda pilot ve 10 paraşütçü hayatını kaybetti.

Polis, Meurthe-et-Moselle bölgesindeki havaalanı çevresinden uzak durulması yönünde halka çağrıda bulundu.

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