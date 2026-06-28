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Sakın ama sakın tasarım hatası zannetmeyin: Tükenmez kalem kapağındaki o küçük boşluk ne işe yarıyor? Herkes merak etmeye başladı: Yaz aylarında hamileler denize girebilir mi? Soru yanıt buldu Panathinaikos'tan ayrılmıştı! Ergin Ataman için Real Madrid iddiası Köyde herkes aynı işi yapmaya başladı: 600 bin lira geliri var! Annesi kumandayı yüksek sesle istedi diye… Kapıyı kilitleyip evi ateşe verdi, mahalle ayaklandı Işıl ışıl bir cilt için herkes bunu yapıyor: Lekelerden kurtulun... Banyoda mikropların sebebi havlu çıktı 150 yıllık belgelerde ortaya çıktı: Ecdadın kavurucu sıcağa serinleten formülü Adım adım geliyorlar… Türkiye’yi tehdit eden teröristler o bölgede konuşlandı! Anadolu'nun saklı cenneti! Doğası ve havasıyla görenleri mest ediyor! 39 yaşındaki delikanlı! Lionel Messi rekora doymuyor
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Herkes merak etmeye başladı: Yaz aylarında hamileler denize girebilir mi? Soru yanıt buldu

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Herkes merak etmeye başladı: Yaz aylarında hamileler denize girebilir mi? Soru yanıt buldu

Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte serinlemek isteyen anne adaylarının aklındaki en önemli sorulardan biri de deniz ve havuza girmenin güvenli olup olmadığı. Uzmanlara göre, riskli bir gebelik söz konusu değilse yüzme hem anne hem de bebek için faydalı bir aktivite olarak öne çıkıyor. Ancak hamile kadınların enfeksiyon riskinden korunmak ve gebeliğin bazı dönemlerinde oluşabilecek olası riskleri önlemek için dikkat edilmesi gereken önemli kurallar bulunuyor.

#1
Foto - Herkes merak etmeye başladı: Yaz aylarında hamileler denize girebilir mi? Soru yanıt buldu

Sıcak havalarda serinlemek isteyen anne adayları deniz ve havuza girmenin gebelikte risk oluşturup oluşturmadığını merak ediyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Semavi Kurt, gebelikte yüzmenin önerilen bir aktivite olduğunu ancak özellikle ilk ve son üç ayda dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

#2
Foto - Herkes merak etmeye başladı: Yaz aylarında hamileler denize girebilir mi? Soru yanıt buldu

Gebelik döneminde yüzmenin birçok faydası bulunduğunu belirten Dr. Kurt, "Risk faktörü bulunmayan gebelerde yüzme, önerdiğimiz spor aktivitelerinden biridir. Yüzme; sırt ve bel ağrılarını azaltır, kasları güçlendirir, stresi azaltır, uyku düzenine katkı sağlar ve kan dolaşımını artırarak bebeğin oksijenlenmesine destek olur. Haftada 3-4 gün, yaklaşık 30 dakikalık yüzme anne adayları için faydalı olabilir" dedi.

#3
Foto - Herkes merak etmeye başladı: Yaz aylarında hamileler denize girebilir mi? Soru yanıt buldu

Gebeliğin bazı dönemlerinde daha dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Dr. Kurt, "Özellikle gebeliğin ilk üç ayında düşük riski bulunan hastaların, son üç ayında ise erken doğum riski taşıyan anne adaylarının denize veya havuza girmeden önce mutlaka takip eden kadın hastalıkları ve doğum uzmanına danışması gerekiyor" diye konuştu. Deniz ve havuz arasında tercih yapılacaksa denizin daha avantajlı olabileceğini belirten Dr. Kurt, "Her iki imkân da varsa öncelikli tercihimiz denizdir. Havuz suyu daha durgun olduğu için enfeksiyon riski denize göre biraz daha yüksektir. Ancak havuz kullanılacaksa temizliğinin düzenli yapıldığından, pH ve klor seviyelerinin kontrol edildiğinden emin olunmalıdır" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Herkes merak etmeye başladı: Yaz aylarında hamileler denize girebilir mi? Soru yanıt buldu

Enfeksiyon riskini azaltmak için bazı kurallara dikkat edilmesi gerektiğini belirten Dr. Kurt, "Yüzmeden önce ve sonra mutlaka duş alınmasını öneriyoruz. Islak mayo ile uzun süre kalmak enfeksiyon riskini artırabilir. Ayrıca güneş altında uzun süre kalınacaksa şapka, güneş gözlüğü ve gebelikte kullanıma uygun güneş koruyucu ürünler tercih edilmelidir" dedi. Yüzme sırasında sıvı tüketiminin ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Dr. Kurt, "Sıcak havalarda bol sıvı almak çok önemlidir. Ayrıca gebelikte zaman zaman kas krampları gelişebileceği için anne adaylarının mümkünse tek başına yüzmemesini öneriyoruz. Basit önlemlerle hem güvenli hem de keyifli bir yaz tatili geçirmek mümkün" diye konuştu.

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