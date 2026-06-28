Herkes merak etmeye başladı: Yaz aylarında hamileler denize girebilir mi? Soru yanıt buldu

Gebeliğin bazı dönemlerinde daha dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Dr. Kurt, "Özellikle gebeliğin ilk üç ayında düşük riski bulunan hastaların, son üç ayında ise erken doğum riski taşıyan anne adaylarının denize veya havuza girmeden önce mutlaka takip eden kadın hastalıkları ve doğum uzmanına danışması gerekiyor" diye konuştu. Deniz ve havuz arasında tercih yapılacaksa denizin daha avantajlı olabileceğini belirten Dr. Kurt, "Her iki imkân da varsa öncelikli tercihimiz denizdir. Havuz suyu daha durgun olduğu için enfeksiyon riski denize göre biraz daha yüksektir. Ancak havuz kullanılacaksa temizliğinin düzenli yapıldığından, pH ve klor seviyelerinin kontrol edildiğinden emin olunmalıdır" ifadelerini kullandı.