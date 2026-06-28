Herkes merak etmeye başladı: Yaz aylarında hamileler denize girebilir mi? Soru yanıt buldu
Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte serinlemek isteyen anne adaylarının aklındaki en önemli sorulardan biri de deniz ve havuza girmenin güvenli olup olmadığı. Uzmanlara göre, riskli bir gebelik söz konusu değilse yüzme hem anne hem de bebek için faydalı bir aktivite olarak öne çıkıyor. Ancak hamile kadınların enfeksiyon riskinden korunmak ve gebeliğin bazı dönemlerinde oluşabilecek olası riskleri önlemek için dikkat edilmesi gereken önemli kurallar bulunuyor.