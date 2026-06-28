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Sakın ama sakın tasarım hatası zannetmeyin: Tükenmez kalem kapağındaki o küçük boşluk ne işe yarıyor? Herkes merak etmeye başladı: Yaz aylarında hamileler denize girebilir mi? Soru yanıt buldu Panathinaikos'tan ayrılmıştı! Ergin Ataman için Real Madrid iddiası Köyde herkes aynı işi yapmaya başladı: 600 bin lira geliri var! Annesi kumandayı yüksek sesle istedi diye… Kapıyı kilitleyip evi ateşe verdi, mahalle ayaklandı Işıl ışıl bir cilt için herkes bunu yapıyor: Lekelerden kurtulun... Banyoda mikropların sebebi havlu çıktı 150 yıllık belgelerde ortaya çıktı: Ecdadın kavurucu sıcağa serinleten formülü Adım adım geliyorlar… Türkiye’yi tehdit eden teröristler o bölgede konuşlandı! Anadolu'nun saklı cenneti! Doğası ve havasıyla görenleri mest ediyor! 39 yaşındaki delikanlı! Lionel Messi rekora doymuyor
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Sakın ama sakın tasarım hatası zannetmeyin: Tükenmez kalem kapağındaki o küçük boşluk ne işe yarıyor?

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Sakın ama sakın tasarım hatası zannetmeyin: Tükenmez kalem kapağındaki o küçük boşluk ne işe yarıyor?

Tükenmez kalemlerin kapağında yer alan o küçük deliklerin ne işe yaradığı ortaya çıktı. Küçük deliklerin neden orada olduğunun işte cevabı…

#1
Foto - Sakın ama sakın tasarım hatası zannetmeyin: Tükenmez kalem kapağındaki o küçük boşluk ne işe yarıyor?

Tükenmez kalem kapakları, özellikle okul çağındaki çocuklar tarafından ders çalışırken veya oyun oynarken istemsizce ağza alınma riskini her an barındırıyor. Bir çocuğun ya da yetişkinin bu kapakları kazara yutması veya kapağın soluk borusuna kaçması durumunda, kapakta yer alan o küçük hava kanalı hayati bir rol üstleniyor.

#2
Foto - Sakın ama sakın tasarım hatası zannetmeyin: Tükenmez kalem kapağındaki o küçük boşluk ne işe yarıyor?

Solunum yolunun tamamen kapanmasını engelleyen bu dâhice detay, tamamen tıkanma riskini azaltarak kişinin az da olsa nefes alabilmesini sağlıyor ve hastaneye yetişene kadar sinsi bir boğulma tehlikesinin önüne geçiyor.

#3
Foto - Sakın ama sakın tasarım hatası zannetmeyin: Tükenmez kalem kapağındaki o küçük boşluk ne işe yarıyor?

Uluslararası Standardizasyon Örgütü'nüş (ISO) yazı araçlarına yönelik getirdiği katı kurallar çerçevesinde, çocuk kullanıcılara yönelik üretilen tüm kalem kapaklarının belirli bir çaptaki bu hava deliğine sahip olması yasal olarak zorunlu kılınıyor. Bu küçük deliğin zorunlu bir küresel standart haline gelmesi, geçmişte yaşanan sinsi ve acı tecrübelere dayanıyor.

#4
Foto - Sakın ama sakın tasarım hatası zannetmeyin: Tükenmez kalem kapağındaki o küçük boşluk ne işe yarıyor?

Birleşik Krallık'ta 1980'lerin sonlarında kalem kapağı yutmaya bağlı olarak kaydedilen çocuk ölümlerinin artış göstermesinin ardından, bu durum uluslararası bir güvenlik meselesi olarak masaya yatırıldı. Avrupa Birliği de oyuncak ve eğitim gereçleri güvenlik direktifleri çerçevesinde bu sinsi tehlikeye karşı önlem alarak, söz konusu hava deliği gereksinimini onlarca ülkede zorunlu hale getirdi. Bugün dünya çapında üretilen milyonlarca kaliteli tükenmez kalemde gördüğümüz bu delikler, estetik bir kaygının ya da üretim hatasının değil, geçmişteki kayıplardan ders çıkarılarak alınmış bilinçli bir güvenlik kararının eseri olarak karşımıza çıkıyor.Kalem kapağındaki minik bir boşluğun hikayesi, endüstriyel ürün tasarımının sadece görsellik, şıklık ya da temel işlevsellikle sınırlı kalmaması gerektiğini gösteren muazzam bir sorumluluk dersi veriyor.Sıradan kullanıcıların günlük hayatta farkına bile varmadığı, üzerinde düşünmediği küçücük bir mühendislik hamlesinin on binlerce çocuğun hayatını sinsi bir tehlikeden koruması, tasarım mühendisliğinin etki alanının ne kadar geniş ve hayati olduğunu kanıtlıyor. Bu durum, insan hayatına dokunan her nesnenin arkasında çok sinsi ve derinlemesine düşünülmüş bir sorumluluk anlayışının bulunması gerektiğini tüm üretim dünyasına bir kez daha hatırlatıyor.

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