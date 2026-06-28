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Dünya Siyonistlerin kirli ‘ihanet’ algısını çürüten tarihi vesika: Filistinlilerin Osmanlı'ya sadakat telgrafı yeniden gündemde
Dünya

Siyonistlerin kirli ‘ihanet’ algısını çürüten tarihi vesika: Filistinlilerin Osmanlı'ya sadakat telgrafı yeniden gündemde

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Siyonistlerin kirli ‘ihanet’ algısını çürüten tarihi vesika: Filistinlilerin Osmanlı'ya sadakat telgrafı yeniden gündemde

Katil İsrail'in Gazze'deki soykırımını sosyal medyada meşrulaştırmaya çalışan ve Türk-Arap düşmanlığını körükleyen şer odaklarının "Filistinliler Osmanlı'ya ihanet etti" yalanı, tarihi bir belgeyle bir kez daha yerle bir oldu. I. Dünya Savaşı döneminde, 18 Kasım 1914'te Kudüs halkının Sultan Mehmet Reşad'ın cihat çağrısına cevaben gönderdiği, "Canımızla ve malımızla vatan müdafaasına hazırız" ifadelerini içeren sadakat telgrafı sosyal medyada yeniden paylaşım rekorları kırıyor.

Siyonist terör devletinin 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü, kağıt üstündeki ateşkeslere rağmen hız kesmeyen ve 70 binden fazla masumun canına mal olan katliamları, dijital mecrada da büyük bir enformasyon savaşına sahne oluyor. İşgalci İsrail’in vahşi barbarlığını sözde meşru bir zemine oturtmak isteyen siyonist aparatlar, sosyal medyada Türk ve Arap toplumlarını birbirine düşman etme amacıyla asılsız iddiaları dolaşıma sokuyor. Bu algı operasyonlarının başında gelen "Filistinli Araplar geçmişte Osmanlı'ya ve Türklere ihanet etti" yalanına en net ve susturucu cevap, bizzat devletin resmi hafızasından gelen tarihi bir vesikayla verildi.

Sosyal medyada bazı gruplar 'Filistinli Araplar geçmişte Türklere ihanet etti' iddiasını ortaya atıyor. Buna karşın Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Uğur Ünal tarafından paylaşılan 1914 yılında Sultan Mehmet Reşad'ın cihad çağrısına, Filistinli Arapların gönderdikleri destek telgrafı yeniden dolaşıma sokuldu.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin'e yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Bir anlaşma imzalanarak ateşkesin sağlandığı duyurulsa da bu İsrail'e engel olmuyor.

Gazze'de toplam can kaybı 70 bini aşarken sosyal medyada da enformasyon savaşı da veriliyor.

SOSYAL MEDYADA 'FİLİSTİNLİLER TÜRKLERE İHANET ETTİ' YALANI

İsrail'in saldırılarını sözde meşru bir zemine oturtmak isteyenler, sosyal medyada Türkleri ve Arapları düşmanlaştırma amacı güderek asılsız iddialarda bulunuyor.

Bu iddialar arasından en dikkat çekeni Filistinli Arapların Osmanlı devrinde Türklere ihanet etmesi.

İDDİALARA TARİHİ TELGRAF İLE YANIT

Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Uğur Ünal'ın geçtiğimiz yıllarda sosyal medya hesabından "Kardeşliğin kalp atışını duyacağımız tarihi bir telgraf" başlığıyla yayınladığı arşiv belgesi bu iddialara yanıt niteliği taşıyor.

Tarihi telgraf paylaşımında I. Dünya Savaşı sırasında Filistinli Arapların, Türk Devleti Osmanlı'nın yanında olduğu, canları ve mallarıyla vatan müdafaasında bulunacaklarına dair ifadeleri yer alıyor.

"KUDÜS HALKI, CİHAT İLANININ ARDINDAN FEDAKARLIĞA HAZIRDIR"

18 Kasım 1914 tarihli telgrafın özet kısmında "Kudüs halkının Osmanlı Devleti'nin cihat ilan etmesinin ardından Mescid-i Aksa'da toplanarak vatan, din ve devletin korunması uğruna can ve mallarını feda etmeye hazır olduklarını bildiren telgrafı." ifadeleri yer alıyor.

400 YIL OSMANLI YÖNETTİ

400 yıl boyunca Osmanlı Devleti'nin hüküm sürdüğü Filistin, 1896 yılında Theodor Herzl ile Siyonizmin hedefi oldu.

Filistin toprakları üzerinde İsrail devletinin kurulmasına, Balfour Deklarasyonu adıyla da bilinen, Rothschild ve Balfour arasındaki yazışmalar sonucunda hazırlanan deklarasyon zemin oluşturdu.

KANLI MEKTUP

Dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour, Siyonist hareketin önemli isimlerinden Baron Walter Rothschild'e 2 Kasım 1917'te yazdığı mektupta Filistin topraklarında Yahudilere bir "vatan" kurulmasını vadediyordu.

Böylelikle İngiltere, I. Dünya Savaşı'na yeni girmiş Amerika Birleşik Devleti'nde güçlü olduğuna inandığı Yahudi diasporasını etkilemeyi amaçlıyordu.

İSYANLAR, KATLİAMLARA BASTIRILDI

İngiliz General Edmund Allenby, Aralık 1917'de Kudüs'ü işgal ederek, Filistin'in Birinci Dünya Savaşı'nda yenilgiye uğrayan Osmanlı Devleti'ne bağlılığını sonlandırdı ve Siyonistlere hareket alanı açtı.

Filistinliler, 1920 ve 1930'larda direnç göstererek pek çok isyan çıkarmışlarsa da hem artarak devam eden Yahudi göçü hem de İngiliz ordusu ve Siyonist çeteler bu kalkışmaları çoğu zaman kanlı katliamlarla bastırmıştı.

1918'DE OSMANLI ÇEKİLMEK ZORUNDA KALDI

Balfour Deklarasyonu sonrasında, 1918 yılında Osmanlı askerleri Filistin'den çekildi.

1880 ile 1918 arasında Filistin'deki Yahudilerin sayısı 24 binden 65 bine, nüfusun yüzde 10'una çıktı.

İngiliz mandası altındaki Filistin'e 1920-1940 arası dönemde Yahudi göçü hız kazandı ve son olarak Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı sırasında Yahudilere yönelik Nazilerin gerçekleştirdiği soykırım sebebiyle göç oranı giderek arttı.

1948 YILINDA KATİL DEVLET KURULDU

Bu süreçte Filistinliler, topraklarındaki Yahudi nüfusun artışına karşı çıkmaya çalıştı.

Ancak İngilizlerin manda yönetimini sonlandırarak Filistin'den çekilmesinin ardından, 1948 yılında Filistinlilerin Nekbe (Büyük Felaket) diye andığı İsrail devletinin kuruluşu gerçekleşti.

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Yorumlar

Mehmet

Bu haber, Siyonistlerin kirli propaganda çabalarına karşı tarihle aydınlatıcı bir tepki niteliğinde. Filistinli Arapların Osmanlı'ya sadakat telgraflarıyla bu yalanlara cevabı net bir şekilde ortaya konulmuş. Allah aşkına, 7 Ekim'den beri İsrail'in Gazze Şeridindeki katliamlarına göz yumuyor mu dünyanın vicdanı? Bu barbar saldırılara karşı Türk ve Arap halklarının birlik olmaları elzem. Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Uğur Ünal’ın paylaştığı bu tarihi belge, Filistinli Arapların Osmanlı'ya olan sadakatlerini tarihte ölümsüzleştiriyor. Allah, Gazze halkına sabır versin, İsrail'in vahşi saldırılarını durdurmalarını sağlayacak güçlü bir mücadelenin gerçekleşmesini temenni ediyoruz.

Şeyh Şamil

Osmanlı Filistin vd balkanlar afrika hiç bir cepheden çekilmek zorunda kalmadı. Içerdeki hain dönme yahudi rum ermeni ve onun uşakları mason bürokrat ö,elkikle de paşalar vatanı sattı. Araplardan da vardı ama bu günkü kürt meselesi gibi. %5-10.
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