Almanya’yı tercih eden doktoru hararet bastı! Daha çok ararsınız Türkiye’yi

Son yıllarda daha iyi çalışma şartları ve imkanlar beklentisiyle Avrupa’nın, özellikle de Almanya’nın yolunu tutan sağlık çalışanlarının karşılaştığı gerçekler, madalyonun öteki yüzünü ortaya koyuyor. Almanya’da bir hastanenin yoğun bakım servisinde görev yapan Türk hekim, sosyal medyada ve sağlık camiasında geniş yankı uyandıran bir paylaşımla, ülkenin sağlık sistemindeki büyük bir eksikliği ifşa etti. Hava sıcaklığının 40 dereceye dayandığı yaz günlerinde, modern tıp teknolojisine sahip hastanede en temel soğutma sistemlerinin bile bulunmadığını belirten doktor, yaşadıkları zorlukları gösteren bir video çekti.

Almanya’da doktorluk yapan bir kişi, yoğun bakımda yaşadığı zorluğu anlattı:

“Almanya'da, Avrupa'nın en gelişmiş sağlık sistemlerinden birine sahip ülkelerden birinde hava şu an kırk derece ve ben yoğun bakımdasın. Ne bizim çalıştığımız odalarda klima var, ne hasta odalarında klima var. Yani şu anda sadece hastalıklarla değil aynı zamanda sıcakla da savaşıyoruz. Hastalar ter içinde, ateşi yükselenler var. Zaten çok kritik olan hastalar bir de bu sıcakla baş etmek zorundalar şu an.

Biz sağlık personeli olarak zaten önlükle, maskeyle, eldivenle çalışıyoruz. Zaten zor olan işimiz bu sıcakta katlanarak artıyor. Hastaların başında işlem yaparken terler akıtıyoruz. Onu silmeye bile vaktimiz olmuyor. Şimdi soruyorum, bu gerçekten normal mi? Hastaneler bu kadar donanımlıyken, teknoloji bu kadar gelişmişken nasıl olur da en temel ihtiyaçlardan biri eksik olur? Evet, Almanya'da yazlar kısa sürüyor. Belki bu sıcaklar birkaç hafta sonra bitecek ama bu kısa süreli krizler için de olsa bir çözüm üretilmesi gerekiyor. Çünkü sağlık sistemi en zor koşullarda bile çalışabiliyor olmalı.”