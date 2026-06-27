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Dünya Almanya’yı tercih eden doktoru hararet bastı! Daha çok ararsınız Türkiye’yi
Dünya

Almanya’yı tercih eden doktoru hararet bastı! Daha çok ararsınız Türkiye’yi

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Türkiye'den ayrılıp Almanya'ya yerleşen bir Türk hekim, Avrupa'nın en gelişmiş sağlık sistemlerinden birine sahip olan ülkede yaşanan ‘klima’ krizini gözler önüne serdi. 40 dereceyi bulan kavurucu sıcaklarda ne personel odalarında ne de kritik durumdaki hastaların yattığı yoğun bakımlarda klima bulunmadığını belirten doktor, "Sadece hastalıklarla değil, sıcakla da savaşıyoruz. Hastaneler bu kadar donanımlıyken en temel ihtiyaç nasıl eksik olur?" sözleriyle isyan etti.

Son yıllarda daha iyi çalışma şartları ve imkanlar beklentisiyle Avrupa’nın, özellikle de Almanya’nın yolunu tutan sağlık çalışanlarının karşılaştığı gerçekler, madalyonun öteki yüzünü ortaya koyuyor. Almanya’da bir hastanenin yoğun bakım servisinde görev yapan Türk hekim, sosyal medyada ve sağlık camiasında geniş yankı uyandıran bir paylaşımla, ülkenin sağlık sistemindeki büyük bir eksikliği ifşa etti. Hava sıcaklığının 40 dereceye dayandığı yaz günlerinde, modern tıp teknolojisine sahip hastanede en temel soğutma sistemlerinin bile bulunmadığını belirten doktor, yaşadıkları zorlukları gösteren bir video çekti.

Almanya’da doktorluk yapan bir kişi, yoğun bakımda yaşadığı zorluğu anlattı:

“Almanya'da, Avrupa'nın en gelişmiş sağlık sistemlerinden birine sahip ülkelerden birinde hava şu an kırk derece ve ben yoğun bakımdasın. Ne bizim çalıştığımız odalarda klima var, ne hasta odalarında klima var. Yani şu anda sadece hastalıklarla değil aynı zamanda sıcakla da savaşıyoruz. Hastalar ter içinde, ateşi yükselenler var. Zaten çok kritik olan hastalar bir de bu sıcakla baş etmek zorundalar şu an.

Biz sağlık personeli olarak zaten önlükle, maskeyle, eldivenle çalışıyoruz. Zaten zor olan işimiz bu sıcakta katlanarak artıyor. Hastaların başında işlem yaparken terler akıtıyoruz. Onu silmeye bile vaktimiz olmuyor. Şimdi soruyorum, bu gerçekten normal mi? Hastaneler bu kadar donanımlıyken, teknoloji bu kadar gelişmişken nasıl olur da en temel ihtiyaçlardan biri eksik olur? Evet, Almanya'da yazlar kısa sürüyor. Belki bu sıcaklar birkaç hafta sonra bitecek ama bu kısa süreli krizler için de olsa bir çözüm üretilmesi gerekiyor. Çünkü sağlık sistemi en zor koşullarda bile çalışabiliyor olmalı.”

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Yorumlar

Ahmet

Alman hastanelerinin havasız ve klimasız olduğu haberi beni çok üzdü. Allah aşkına bu nasıl bir sistem, en gelişmiş sağlık sistemine sahip diyorlar ama hasta odalarında ve yoğun bakımda klima yok! Sıcak havada doktorlar ter içinde çalışıyor, hastalar ateşi yükseliyor. Almanya'nın İslam'a karşı olan tavırları da göz önünde bulundurulduğunda bu durum daha da düşündürücü geliyor. Bu vahşetler, Allah'ın izniyle bir gün hesap günü gelir!

İbrahim

Şehirlerimizdeki şehir hastaneleri ve devlet hastanelerinde her odalarda, koridorlarda, salonlarda klima var. Sen para için gittin Almanya'ya. O parayı da sana bol bol veriyorlar. Sen istersen Almanya kadar maaş verip bi de çok sıcak olmayan bir ülke bul kendine. Bu tavsiyem için teşekkür istemiyorum.
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