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Sakın ama sakın tasarım hatası zannetmeyin: Tükenmez kalem kapağındaki o küçük boşluk ne işe yarıyor? Herkes merak etmeye başladı: Yaz aylarında hamileler denize girebilir mi? Soru yanıt buldu Panathinaikos'tan ayrılmıştı! Ergin Ataman için Real Madrid iddiası Köyde herkes aynı işi yapmaya başladı: 600 bin lira geliri var! Annesi kumandayı yüksek sesle istedi diye… Kapıyı kilitleyip evi ateşe verdi, mahalle ayaklandı Işıl ışıl bir cilt için herkes bunu yapıyor: Lekelerden kurtulun... Banyoda mikropların sebebi havlu çıktı 150 yıllık belgelerde ortaya çıktı: Ecdadın kavurucu sıcağa serinleten formülü Adım adım geliyorlar… Türkiye’yi tehdit eden teröristler o bölgede konuşlandı! Anadolu'nun saklı cenneti! Doğası ve havasıyla görenleri mest ediyor! 39 yaşındaki delikanlı! Lionel Messi rekora doymuyor
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Panathinaikos'tan ayrılmıştı! Ergin Ataman için Real Madrid iddiası

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Panathinaikos'tan ayrılmıştı! Ergin Ataman için Real Madrid iddiası

Panathinaikos'tan ayrılan Ergin Ataman, Real Madrid'in başantrenör adayları arasında yer alıyor. Ataman’ın A Milli Basketbol Takımı antrenörlük görevi de devam ediyor.

#1
Foto - Panathinaikos'tan ayrılmıştı! Ergin Ataman için Real Madrid iddiası

Yunanistan Basketbol Ligi ekiplerinden Panathinaikos ile yollarını ayıran Ergin Atman hakkında İspanyol basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

#2
Foto - Panathinaikos'tan ayrılmıştı! Ergin Ataman için Real Madrid iddiası

İspanyol medyasında yer alan haberlere göre; başantrenör Sergio Scariolo ile yollarını ayırmaya hazırlanan Real Madrid, Ergin Ataman'ı listesine aldı.

#3
Foto - Panathinaikos'tan ayrılmıştı! Ergin Ataman için Real Madrid iddiası

Öte yandan eflatun-beyazlı yöneticilerin Ioannis Sfairopoulos ve kısa süre önce UNICS Kazan'dan ayrılan Velimir Perasovic'i de yakından takip ettiği belirtildi.

#4
Foto - Panathinaikos'tan ayrılmıştı! Ergin Ataman için Real Madrid iddiası

Ergin Ataman, Anadolu Efes ile 2, Panathinaikos ile 1 kez EuroLeague kazanma başarısı göstermişti. Tecrübeli antrenör ayrıca Galatasaray ile 1 kez EuroCup kazanırken, 7 kez yerel liglerde şampiyonluk yaşadı.

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