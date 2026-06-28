Panathinaikos'tan ayrılmıştı! Ergin Ataman için Real Madrid iddiası
Panathinaikos'tan ayrılan Ergin Ataman, Real Madrid'in başantrenör adayları arasında yer alıyor. Ataman’ın A Milli Basketbol Takımı antrenörlük görevi de devam ediyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Panathinaikos'tan ayrılan Ergin Ataman, Real Madrid'in başantrenör adayları arasında yer alıyor. Ataman’ın A Milli Basketbol Takımı antrenörlük görevi de devam ediyor.
Yunanistan Basketbol Ligi ekiplerinden Panathinaikos ile yollarını ayıran Ergin Atman hakkında İspanyol basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
İspanyol medyasında yer alan haberlere göre; başantrenör Sergio Scariolo ile yollarını ayırmaya hazırlanan Real Madrid, Ergin Ataman'ı listesine aldı.
Öte yandan eflatun-beyazlı yöneticilerin Ioannis Sfairopoulos ve kısa süre önce UNICS Kazan'dan ayrılan Velimir Perasovic'i de yakından takip ettiği belirtildi.
Ergin Ataman, Anadolu Efes ile 2, Panathinaikos ile 1 kez EuroLeague kazanma başarısı göstermişti. Tecrübeli antrenör ayrıca Galatasaray ile 1 kez EuroCup kazanırken, 7 kez yerel liglerde şampiyonluk yaşadı.
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