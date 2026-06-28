Sarı şeytan Trump’tan Dünyayı ayağa kaldıran tehdit: Eğer bu olursa İran diye bir ülke kalmaz
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Küresel zorba ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin ardından İran'a yönelik düzenlenen hava saldırıları sonrası küresel çapta infial yaratacak bir açıklamaya imza attı. İran'ın ateşkesi ihlal ederek ticari gemileri hedef aldığını belirten sarı şeytan Trump, "Artık makul olamayacağımız bir nokta gelebilir ve başarıyla başlattığımız işi askeri olarak tamamlamak zorunda kalabiliriz. Bu olursa artık İran var olmaz" diyerek topyekun savaş ve yok etme sinyali verdi.
ABD Başkanı Donald Trump, ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İran'a yönelik saldırılara ilişkin, "Artık makul olamayacağımız bir nokta gelebilir ve başarıyla başlattığımız işi askeri olarak tamamlamak zorunda kalabiliriz. Bu olursa artık İran var olmaz." açıklamasında bulundu.
Trump "İran'da başlattığımız işi askeri olarak tamamlamak zorunda kalabiliriz" dedi.
Trump, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda İran'ın "ticari taşımacılığa yönelik saldırılarını" gerekçe göstererek düzenlediği saldırıların ardından sosyal medya platformundan açıklama yaptı.
"İRAN, DERS ÇIKARMAYACAK"
ABD uçaklarının, "ateşkesi yeniden ihlal ettiği" gerekçesiyle İran'a ait füze ve insansız hava araçlarını (İHA) depolama ve kıyı radar tesislerini vurduğunu belirten Trump, İran'ın "ders çıkarmayacağını" savundu.
Trump, "Artık makul olamayacağımız bir nokta gelebilir ve başarıyla başlattığımız işi askeri olarak tamamlamak zorunda kalabiliriz. Bu olursa artık İran var olmaz." ifadelerini kullandı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'nda İran'ın "ticari taşımacılığa yönelik saldırılarını" gerekçe göstererek ülkedeki bazı hedeflere saldırılar düzenlediğini bildirdi.
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