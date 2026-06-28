  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
17 kilodan 9 kiloya düştü! Açlıktan ölmüş... 4 yaşındaki Aren’in ölümünde kan donduran detay Avrupa ülkesinde beklenmedik gelişme: Tasarrufa gittiler Türkiye'ye akın edecekler Siyonistlerin Lübnan planına Hizbullah'tan sert barikat! Naim Kasım meydan okudu! Sapkın bar kapatılınca LGBT gemisi rota değiştirdi Sürücülerin gözü aydın! Trafikte telefon tutucu çilesi ve haksız cezalar resmen tarih oldu! İstanbul'daki LGBT skandalına valilik 'dur' dedi: Sapkınların barı kapatıldı Ümit Özdağ’ın yalanları yine elinde patladı! İçişleri Bakanlığı, Zafer Partisi Genel Başkanı'nın sığınmacılar hakkındaki asılsız iddialarını resmi verilerle çürüttü Eski Bakan'dan çarpıcı tespit! Şimdiye dek hiç bu kadar aşağılanmadık Feodalizm Avrupa'ya geri döndü! Kıdemsizlere fırın kıdemlilere yayla Bitik CHP okeye dönüyor! Hortumcu Mahmut konuştu kimse iplemedi
Dünya Sarı şeytan Trump’tan Dünyayı ayağa kaldıran tehdit: Eğer bu olursa İran diye bir ülke kalmaz
Dünya

Sarı şeytan Trump’tan Dünyayı ayağa kaldıran tehdit: Eğer bu olursa İran diye bir ülke kalmaz

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Sarı şeytan Trump’tan Dünyayı ayağa kaldıran tehdit: Eğer bu olursa İran diye bir ülke kalmaz

Küresel zorba ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin ardından İran'a yönelik düzenlenen hava saldırıları sonrası küresel çapta infial yaratacak bir açıklamaya imza attı. İran'ın ateşkesi ihlal ederek ticari gemileri hedef aldığını belirten sarı şeytan Trump, "Artık makul olamayacağımız bir nokta gelebilir ve başarıyla başlattığımız işi askeri olarak tamamlamak zorunda kalabiliriz. Bu olursa artık İran var olmaz" diyerek topyekun savaş ve yok etme sinyali verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İran'a yönelik saldırılara ilişkin, "Artık makul olamayacağımız bir nokta gelebilir ve başarıyla başlattığımız işi askeri olarak tamamlamak zorunda kalabiliriz. Bu olursa artık İran var olmaz." açıklamasında bulundu.

Trump "İran'da başlattığımız işi askeri olarak tamamlamak zorunda kalabiliriz" dedi. 

Trump, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda İran'ın "ticari taşımacılığa yönelik saldırılarını" gerekçe göstererek düzenlediği saldırıların ardından sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

"İRAN, DERS ÇIKARMAYACAK"

ABD uçaklarının, "ateşkesi yeniden ihlal ettiği" gerekçesiyle İran'a ait füze ve insansız hava araçlarını (İHA) depolama ve kıyı radar tesislerini vurduğunu belirten Trump, İran'ın "ders çıkarmayacağını" savundu.

Trump, "Artık makul olamayacağımız bir nokta gelebilir ve başarıyla başlattığımız işi askeri olarak tamamlamak zorunda kalabiliriz. Bu olursa artık İran var olmaz." ifadelerini kullandı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'nda İran'ın "ticari taşımacılığa yönelik saldırılarını" gerekçe göstererek ülkedeki bazı hedeflere saldırılar düzenlediğini bildirdi.

İran’dan misilleme! Haydut ABD’nin saldırısına cevap
İran’dan misilleme! Haydut ABD’nin saldırısına cevap

Dünya

İran’dan misilleme! Haydut ABD’nin saldırısına cevap

Ticaret Bakanlığından gurbetçilere ve yolculara rahat nefes aldıran açıklama! Gümrükten geçişte her yolcu için muafiyet limitleri belli oldu
Ticaret Bakanlığından gurbetçilere ve yolculara rahat nefes aldıran açıklama! Gümrükten geçişte her yolcu için muafiyet limitleri belli oldu

Gündem

Ticaret Bakanlığından gurbetçilere ve yolculara rahat nefes aldıran açıklama! Gümrükten geçişte her yolcu için muafiyet limitleri belli oldu

Devlet televizyonu paylaştı! İran'da patlama sesleri
Devlet televizyonu paylaştı! İran'da patlama sesleri

Dünya

Devlet televizyonu paylaştı! İran'da patlama sesleri

Bölge yine karıştı! ABD ordusu İran'ı vurdu
Bölge yine karıştı! ABD ordusu İran'ı vurdu

Dünya

Bölge yine karıştı! ABD ordusu İran'ı vurdu

İran iki ülkeyi aynı anda vurdu!
İran iki ülkeyi aynı anda vurdu!

Dünya

İran iki ülkeyi aynı anda vurdu!

{relation id:2009683 slug:'irandan-misilleme-haydut-abdnin-saldirisina-cevap'}

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ayşe

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ateşkesi tekrar ihlal ettiği gerekçesiyle füze ve insansız hava araçlarını depolama tesislerini vurdu. Trump, sosyal medyada yaptığı açıklamada, İran'ın ders çıkarmayacağını savunarak askeri operasyonlar tamamlamak zorunda kalabileceklerini belirtti. Bu saldırılar karşısında İran Dışişleri Bakanlığı ABD'nin uluslararası hukuku çiğnediğini belirterek sert bir tepki verdi. ABD’nin bu hareketi bölgede gerilimi artırmaya ve İslam dünyasında endişe yaratmaya yol açabilir. Allah hepimizi fitnelerden korusun ve Türkiye Cumhuriyeti, liderimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rehberliğinde bu zorlu dönemde de milletimizin güvenliğini sağlasın.

Fatima

Aralarındaki hırlaşmalara ısırık almalarına aldanmayın. gavur İsrail ve münafık İRan, bilindiği üzere azılı bir şekilde Müslüman Katilidirler. özellikle elleri kanlı münafık İran'ın Suriye'de Irak'ta Yemen'de Sudan'da ve Afganistan'da katlettiği Müslümanların kanları kurumadı daha. son çeyrek asırda münafık İran'ı hiçbir zalim geçememiştir, Müslüman Katilliğinde. Yahudiler ve Farslar/Persler arasındaki ilişkiler yüzyıllardan beri simbiyotik olarak devam etmektedirler. İsrail=İRan=Müslüman Katili. Sarı şeytan Trump=Kara şeytan Mücteba. Neticede şeytan, sarısı karası kızılı fark etmez.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23