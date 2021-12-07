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Ekonomi Savcı Sayan'dan dolar yorumu: Onlar devreye girdi
Ekonomi

Savcı Sayan'dan dolar yorumu: Onlar devreye girdi

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, dolar kurundaki artışla ilgili olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 15:12:00 -
Savcı Sayan'dan dolar yorumu: Onlar devreye girdi

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, dışarıdan ekonomimize bir saldırı düzenlendiğini söyledi.

A Haber canlı yayınına katıal Savcı Sayan, dolar kurundaki artışla ilgili konuştu.

Sayan yaptığu açıklamada, "Herkes biliyor bunu, ekonominin kurallarıyla açıklanabilecek bir dolar artışı yok. Bir günde doların bir lira oynadığı ekonomik model olamaz. Gizli eller devrede. Ekonomimize, ahlakımıza, gençlerimize saldırı var. 40 bankayı batıran Kemal Derviş'i cumhurbaşkanı yapmaktan bahsedenler, ekonomiden mi bahsediyorlar? Bunların derdi ülke ekonomisi mi? Allah aşkına SSK'yı batıran birisi ülke ekonomisini mi yönetecek?" dedi.

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