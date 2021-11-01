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Gündem Savcı Sayan'dan CHP'li İmamoğlu'na olay gönderme
Gündem

Savcı Sayan'dan CHP'li İmamoğlu'na olay gönderme

Vatandaş için yaptığı hizmetlerle tanınan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu fena ti'ye aldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 22:04:00 - 2021-11-01 22:09:04

Ağrı Belediyesi, ulaşımda toplu taşımayı rahatlatmak adına 10 adet 12 metrelik otobüsü daha araç filosuna kattı.

Belediye bahçesine işlemleri yapılmak üzere getirilen araçlarda incelemelerde bulunan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İstanbul'un Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'yu görüntülü arayarak yeni belediye otobüslerini gösterdi.

İstanbul'daki toplu taşıma sistemi için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na otobüs göndermek istediğini söyleyen Başkan Sayan, "İstanbul'da ulaşım ittirmeli olarak devam ediyor. Biz de yeni otobüslerimizi teslim aldık. İstanbul'da bulunan vatandaşlarımıza bir nebze de olsa yardım etmek istiyoruz Tevfik başkanım. İstanbul gibi bir yere yakışmıyor, bizim adımıza bir talepte bulunun Ekrem İmamoğlu'na, temsili de olsa bir yardımımız olsun" ifadelerini kullandı.

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