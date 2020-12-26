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Gündem Savcı Sayan sosyal medyadan paylaştı... Böyle rezalet görülmedi
Gündem

Savcı Sayan sosyal medyadan paylaştı... Böyle rezalet görülmedi

Yaptığı icraatlar ve projeleriyle büyük takdir toplayan AK Parti Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, belediye ekiplerinin gece gündüz çalıştığını belirtti. Sayan ayrıca, kentte alt yapı görevi gören rögarlara çöp atılmasına sitem etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 18:02:00 -
Savcı Sayan sosyal medyadan paylaştı... Böyle rezalet görülmedi

Ağrı Belediyesi, çalışmalarına ara vermeksizin devam ediyor. Kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde adeta seferberlik ilan eden belediye ekipleri, tıkanan rögarları temizlemeyi de ihmal etmedi.

Şehrin değişik cadde ve sokaklarındaki rögarları kontrol eden ekipler, tıkanmaya sebep olan atıkları küreklerle çıkartarak çöp merkezlerine döktü. Rögarların içinden battaniye ve yastığın çıkması ise görenleri hayrete düşürdü.

"Allah'a havale ediyoruz"

Belediye ekiplerinin gece gündüz çalıştığını belirten AK Partili Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Kar, dondurucu soğuk demeden, zor şartlarda çalışan çalışma arkadaşlarıma, kardeşlerime minnettarım... Rögarlara taş, battaniye, yastık atıp arkadaşlarımızın işini zorlaştıranları da Allah'a havale ediyoruz..." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

vatandaş

Az ilerd çöp konteynırı varken çöpü sokaga atan milletin üstüne penceden halı kilim silkeleyenlere çöp atanlara ne diyecez.insan evladı demek nahoş olur iftşra olur !!!
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hakan

ermeni uşağı hdpliler yapiyordur kesin
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