Savcı Sayan paylaştı: Şoke olduk
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, belediyeden çamaşır makinesi talep eden bir vatandaşın evine gittiklerinde karşılaştıkları manzarayı paylaştı.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, belediyeden çamaşır makinesi isteyen bir vatandaşın evine gittiklerinde karşılaştıkları manzarayı paylaştı.
Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bizden çamaşır makinası talebinde bulunan kardeşimize makinayı götürünce karşılaştığımız manzara bizi şoke etti. 6 çocuğuyla yıllardır bu evde yaşam mücadelesi veriyor. Duvar çatlaklarını bezlerle kapatmış. Yani böyle bir yaşam, İnşallah üstesinden geleceğiz.."
İşte Savcı Sayan'ın paylaştığı o fotoğraflar: