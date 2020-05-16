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Savcı Sayan paylaştı: Şoke olduk

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, belediyeden çamaşır makinesi talep eden bir vatandaşın evine gittiklerinde karşılaştıkları manzarayı paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 17:49:00 -
Savcı Sayan paylaştı: Şoke olduk

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, belediyeden çamaşır makinesi isteyen bir vatandaşın evine gittiklerinde karşılaştıkları manzarayı paylaştı.

Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bizden çamaşır makinası talebinde bulunan kardeşimize makinayı götürünce karşılaştığımız manzara bizi şoke etti. 6 çocuğuyla yıllardır bu evde yaşam mücadelesi veriyor. Duvar çatlaklarını bezlerle kapatmış. Yani böyle bir yaşam, İnşallah üstesinden geleceğiz.."

İşte Savcı Sayan'ın paylaştığı o fotoğraflar:

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