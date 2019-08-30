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Savcı Sayan, ‘Bu onlara ders olsun’ dedi ve duyurdu: Sözleşmeyi imzaladık

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 360 belediye çalışanına yönelik toplu iş sözleşmesi yaptıklarını duyurarak, "Bugüne kadar Türkiye'de işçi çıkarmayan tek belediye Ağrı Belediyesidir. İnşallah Allah'ın izniyle hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayız." dedi.

30 Ağustos 2019 Cuma 23:30
Savcı Sayan, ‘Bu onlara ders olsun’ dedi ve duyurdu: Sözleşmeyi imzaladık

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Bugüne kadar Türkiye'de işçi çıkarmayan tek belediye Ağrı Belediyesidir. İnşallah Allah'ın izniyle hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayız." dedi.

Ağrı Belediyesi ile DİSK Genel-İş Sendikası Ağrı Şubesi arasında 360 belediye çalışanına yönelik toplu iş sözleşmesi yapıldı.

Belediye Başkanı Sayan, belediye binasında düzenlenen programda yaptığı konuşmada, belediye işçilerini kapsayan 2 yıllık yüzde 23'lük zam anlaşması imzaladıklarını söyledi.

Ağrı'da bugüne kadar hiçbir belediye işçisini işten çıkarmadıklarını ve kimseyi ekmeğinden etmeyeceklerini ifade eden Sayan, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar Türkiye'de işçi çıkarmayan tek belediye, Ağrı Belediyesidir. İnşallah Allah'ın izniyle hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayız. Siyasi düşüncesi ne olursa olsun, hangi siyasi düşünceye sahip olursa olsun, memleket, vatan, bayrak düşmanı olmadıktan sonra gayesi evine ekmek götürmesi ve işinde çalışması olduktan sonra bizim gibi düşünmek zorunda değil. Bizim gibi hareket etmek zorunda değildir. Bizim için memleket, vatan, bayrak, millet sevgisi önemlidir. Bu devlet hepimizindir. Birlikte devletimizi güzelleştirelim, ülkemizi güzelleştirelim. Bunu başarabilirsek her işi başarırız."

"Türkiye'ye örnek olacak bir sözleşme yaptık"

Sayan, belediyenin bütün imkanlarını göz önünde bulundurarak makbul bir rakamda anlaştıklarını belirterek, kavga ve gürültü olmadan Türkiye'ye örnek olabilecek bir sözleşme sağladıklarını dile getirdi.

İmkanların artması dahilinde işçilere daha çok yardımcı olabileceklerini aktaran Sayan, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye örnek olacak bir sözleşme yaptık. Hiç ses seda çıkmadan, gürültü olmadan, kavga etmeden, kimseyi ekmeğinden etmeden sözleşmemizi yaptık. Bu da işçileri işlerinden atanlara ders olsun. Türkiye'de Ağrı Belediyesi örnek alınsın. Hiçbir siyasi düşünce farkı gözetmeksizin herkesin ekmeği elinde. Geldiğimiz günden beri kimseyi işten çıkarmadık, çıkarmayacağız. Seçimden öncede söz vermiştim. İnşallah bu sözleşme büyük şehirlerde işçi çıkaran belediye başkanlarına da ders olur. Onlar da insanlıktan nasiplerini alırlar. Sadece kendileri gibi düşünmediklerini için, siyasi düşünceleri farklı olduğu için işten atılan kardeşlerimize de Ağrı örnek teşkil etmiştir."

DİSK Genel-İş Sendikası Ağrı Şube Başkanı Ersin Erincik ise sözleşmeden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek Sayan'a teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 23:30
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