Savcı Özlem'i öldüren merak! Adliyede herkese bunu yapıyormuş

Yozgat'ın Sorgun Adliyesi'nde görev yapan savcı Özlem Salkım, geçtiğimiz yıl arkadaşlarıyla evinde doğum gününü kutladığı sırada başından tabanca ile vurularak ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Savcı Salkım'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada evde bulunan astsubaylar Ahmet M. ve Mehmet S. hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ve o davada karar verildi. Kararla birlikte savcıyı ölüme götüren merak da ortaya çıktı.

İddianamede; Özlem Salkım'ın doğum gününü kutlamak için arkadaşları Savcı H.A. ile astsubaylar Ahmet M. ve Mehmet S. ile evinde bir araya geldiği, birlikte yemek yedikleri yer aldı. Yemek yedikleri sırada Özlem Salkım'ın Ahmet M.'ye ait kitaplıkta bulunan silahı eline alarak şaka amacıyla evde bulunan arkadaşlarına doğrulttuğu, Ahmet M.'nin ''Savcım silahla oynamayın, ağzımızın tadı bozulmasın'' dediği, sonra kendi başına dayadığı sırada ateş aldığı kaydedildi.

Astsubaylar Ahmet M. ve Mehmet S.'nin tutuksuz yargılandığı Sorgun 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada karar çıktı. Savcı, mütalaasını açıklayarak, 2 sanık hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 6 yıla kadar hapis talep etti. Mahkeme, silahın sahibi Ahmet M.'ye "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Savcı, adliye personeline birkaç kez silah doğrultmuş

Savcı Özlem Salkım'ın şüpheli ölümüne ilişkin detaylar ise Sabah'ın haberinde yer aldı. Yaşanan olay sonrası adliye personelleri dahil birçok kişinin ifadesine başvuruldu. Soruşturma kapsamında alınan ifadelere göre; Özlem Salkım'ın silaha zafiyetinin olduğu, daha önce de adliye personellerine birçok kez silah doğrulttuğu öğrenildi.

Salkım'ın silah merakının ve personele silah doğrultmasının adliyede sürekli konuşulduğu, ilçede görev yapan jandarma ve polislere de şaka amaçlı birçok kez silah doğrulttuğu hatta "silah nasıl kullanılır" şeklinde sorular sorduğu ifadelerde yer aldı.

Şeytan doldurur! Sürekli poligondaymış

Sürekli poligona gittiği belirlenen Salkım'ın, emanete gidecek tüfeği eline alıp adliye personeline doğrulttuğu ve adliye personelinin "savcım şeytan doldurur" demesi üzerine tüfeği bıraktığı da soruşturma kapsamında alınan ifadelere yansıdı.

Arkadaşları şaka yaptığını sandı

Olay günü de Özlem Salkım'ın, kitaplığın üzerinde Ahmet M.'ye ait olan silahı alarak arkadaşlarına doğrulttuğu ve daha sonra kendi kafasına sıktığı belirlendi. Silahın ateş alması sonucu Salkım'ın yine bir şaka yaptığını sanan arkadaşları, Salkım'ın yerde kanlar içinde yattığını görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Özlem Salkım hayatını kaybetti.

Çaycıya: Seni vurayım mı?

Adliyede çay ocağı işleten H.K., ifadesinde, Özlem Salkım'ın olay akşamı kendisinden alkol getirmesini istediğini, evin önüne geldiğinde Salkım'ı aradığını ancak telefonu başka birinin açtığını ve Özlem Salkım'ın kendi kafasına sıktığını söylediğini belirtti.

Özlem Yılmaz'ın adliyede sık sık silahla şaka yaptığı için ilk önce inanmadığını belirten H.K., "Sabahları odasına kahvaltı götürdüğümde silahın şarjörünü çıkarır ve 'seni vurayım mı?' derdi. Ben de korktuğumu ve bir daha böyle bir şey yaparsa odasına bir şey getirmeyeceğimi söyledim. Gülerek silahın boş olduğunu söyledi. Tabancalara çok düşkündü. Sürekli atışa giderdi. İnanamadım, şaka yaptığını sandım" dedi.