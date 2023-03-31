Savcı Kiraz'ın şehit edilmesini öven İBB çalışanı Ezgi Yıldız tutuklandı

8 sene önce makamında teröristler tarafından şehit edilen İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Selim Kiraz'ın alıkonulduğu ana ait fotoğrafı yayınlayıp "Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır" şeklinde paylaşım yapan Ezgi Yıldız ''Terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan tutuklandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

E.E.Y.'nin emniyette verdiği ifadesinde söz konusu paylaşımı kendisinin yapmadığını iddia ederek, "Ben böyle bir paylaşım yapmadım, bu paylaşım bana ait değildir. Bu tweeti sabah 09.00 sıralarında beni etiketleyerek paylaştıklarında gördüm. Bunlar fotoshoptur. Sosyal medyada linç edildiğim için hesabımı kapattım. Benim üzerimden çalıştığım kuruma saldırıyorlar. Şehit olan savcının yıldönümü olduğu için böyle bir şey yaptıklarını düşünüyorum" dediği öğrenildi.

İBB'DEN AÇIKLAMA

E.E.Y'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSYÖN A.Ş'de insan kaynakları uzmanı olduğu öğrenildi. İBB'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın ölüm yıl dönümünde saygıyla anıldığı belirtilerek, "Bir iştirak şirketi personelimizin 8 yıl önce şehidimizle ilgili yaptığı paylaşım asla kabul edilemez. Çalışanın iş akdi 30.03.2023 tarihi itibariyle feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadeleri kullanıldı.



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