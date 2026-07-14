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Gündem Savcı hepsine tutuklama istedi! Çankaya Belediye Başkanı Güner ile 30 şüpheli adliyede!
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Savcı hepsine tutuklama istedi! Çankaya Belediye Başkanı Güner ile 30 şüpheli adliyede!

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Savcı hepsine tutuklama istedi! Çankaya Belediye Başkanı Güner ile 30 şüpheli adliyede!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "suç örgütü", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 31 şüpheli adliyeye getirildi. Savcı, şüphelilerin tamamını tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 31 şüpheli sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin tamamı soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç örgütü", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Düzenlenen operasyonda 29 şüpheli gözaltına alınırken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Ankara'ya dönen Güner de Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

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