Savcı Bey’in oğlu Bayhoca’yı kim oynuyor? Kuruluş Osman Savcı Bey’in oğlu kim?

Kuruş Osman 40. bölümü ile 30 Aralık Çarşamba günü izleyiciyle buluşacak. Ertuğrul Bey'in vefatından sona Kayı'nın yeni beyi Osman oldu. Kuruluş Osman dizisine yeni isimler dahil oldu. Kuruluş Osman’da Savcı Bey’in oğlu olan Bayhoca, diziye dahil oluyor. Bayhoca rolünü Yağızkan Dikmen oynayacak.

Yağızkan Dikmen kimdir?

Yağızkan Dikmen 3 Ocak 1988 İstanbul doğumludur. 26 yaşında olan oyuncu kova burcudur. 1.76 boyunda 70 kilo ağırlığında olan Yağızkan Dikmen Haliç Üniversitesi tiyatro bölümü mezunudur. Son dönemlerde rol almış olduğu dizilerde başarı göstererek seyircilerin beğenisini kazanan yakışıklı ve genç oyuncu Survivor'da yarışan Yiğit'in kardeşidir.

Yağızkan Dikmen; Cinayet, Asla Vazgeçmem ve Ağır Roman Yeni Dünya adlı dizilerde rol almıştır. Ayrıca Güzel Günler Göreceğiz adlı sinema filminde rol alan Yağızkan Dikmen 2007 yılında O ve 2011 yılında Zamansız adlı kısa filmde de oynamıştır. Bunun yanı sıra Aykırı İkili ve Shakespeare'ın Cadıları adlı tiyatro oyunlarında da yer alan genç oyuncu gelecek vaat eden oyuncular arasında gösteriliyor.

Bayhoca kimdir? Savcı Bey’in oğlu Bayhoca tarihte kimdir?

Bayhoca (1268 – 1284, Hamzabey). Oğuzlar’ın Bozok kolunun Kayı Boyu’na mensup olup Saru Batu Savcı Bey’in iki oğlundan birincisidir . Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi'nin yeğenidir. Ermenibeli savaşı (1284) esnasında vefat etmiştir.