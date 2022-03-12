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Dünya Savaş'ta şok tehdit! 'Teslim olmayanlar köpeklere mama olacak'
Dünya

Savaş'ta şok tehdit! 'Teslim olmayanlar köpeklere mama olacak'

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta teslim olanlara adil muamele sözü veren Ukraynalı General Dmytro Marchenko, geri kalanların köpeklere mama olacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-12 15:34:00 -
Savaş'ta şok tehdit! 'Teslim olmayanlar köpeklere mama olacak'

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, şiddetli şekilde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Rusya'nın ilerlediği bölgeler arasında yer alan Karadeniz'deki Mykolaiv'den ise kan donduran haberler geldi.

"Köpeklere mama olacaklar"

Bölge garnizonunun komutanı Ukraynalı General Dmytro Marchenko, püskürtülen saldırılardan sonra sokakların Rus cesetleriyle dolu olduğunu söyleyerek, "Bunu söylemek hoş değil ama cesetleri sokak köpeklerine mama oluyor. Bu bölgelerde devam eden Rus saldırıları nedeniyle onları toparlayıp geri alamıyoruz" dedi.
Teslim olan Rus askerlerinin yaşamalarına izin verileceğinin sözünü veren Marchenko, "Ayrıca, ana silahları bizden uzağa çevrilmiş bir şekilde hatlarımıza gelmeleri halinde Rus tank mürettebatına hiçbir zarar gelmeyeceğini garanti ediyoruz" ifadelerini kullandı. Ancak savaş suçluları için af olmayacağını söyleyen General Marchenko "Suç işledilerse yargılanacaklar ama hayatta kalacaklar. Geri kalanı ise köpek maması olacak." diye konuştu.

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