Savaşların boyutunu değiştirecek! İşte Türkiye'nin yeni nesil silahı

Konvansiyonel roket, füze ve mühimmat alanında teknolojinin sınırlarını zorlayan ROKETSAN, yenilikçi silah sistemlerine yönelik çalışmalarını da sürdürüyor.

Şirket yeni nesil tehditleri yenilikçi silah sistemleriyle engelleme ihtiyacı üzerine bu sefer de ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi'ni geliştirdi. Kısa adı YESS olan sistem elektromanyetik enerjiyi ve lazer enerjisini belirli bir alana yönlendiriyor. Bu da terör saldırılarında sıkça kullanılan patlayıcı yüklü hava araçları ile el yapımı patlayıcılara karşı güvenlik güçlerinin elini güçlendiriyor.

Üç kademeli savunma yeteneği

ALKA, sahip olduğu elektromanyetik karıştırma sistemi, lazer tahrip sistemi ve elektromanyetik tahrip sistemi sayesinde, kullanıcıya üç kademeli bir savunma yeteneği kazandırıyor.

Uzaktan imha

Elektromanyetik enerjiyi ve lazer enerjisini belirli bir alana yönlendirebilen ALKA, elektromanyetik karıştırma yeteneği ile tek veya sürü halindeki droneları etkisiz hale getirirken, lazer tahrip yeteneğiyle de droneların ve el yapımı patlayıcıların güvenli mesafeden imha edilmesine imkan sağlıyor.

Maliyeti çok düşük

ALKA, yönlendirilmiş enerjiyi hedef üzerinde yüksek hassasiyetle yoğunlaştırdığından, hedefi istenen noktasından da vurabiliyor ve bu sayede, harici hasar oluşmasının da önüne geçiliyor. Işık hızında reaksiyon gösteren ve gece ve gündüz şartlarında kullanılabilen sistemin atım başı maliyeti ise klasik mühimmatlara göre çok daha düşük kalıyor.

4 kilometreye kadar karıştırma yapabilen sistem, 500 metreye kadar havada ve karadaki hedefleri imha edebiliyor.

Mobil ve sabit olarak kullanılıyor

ALKA, kullanıcı ihtiyaçlarına göre mobil veya sabit olarak da kullanılabiliyor. Mobil sistem, intikal halindeki veya sahada konuşlu birliklerin savunması ile meskun mahal operasyonlarında kullanılıyor. Sabit sistem ise gemi, karargah, üs-liman, kalekol ve benzeri kritik tesislerin nokta hava savunması için ideal bir çözüm olarak değerlendiriliyor.

Birden fazla hedef takibi

ALKA, üzerinde bulunan radar ve elektro optik sistemlerle aynı anda birden fazla hedefin takibi ve imhası da gerçekleştirebiliyor. ALKA ile elde edilen yüksek hedef isabet oranıyla amaç dışındaki hasar ve kayıplar da en aza indiriliyor.

Test ve geliştirme çalışmaları sürüyor

İlk kez 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF) sergilenen ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi'nde test ve geliştirme çalışmaları ise devam ediyor. Testlerde ALKA, döner ve sabit kanatlı dronelarla yapılan sınır ihlallerinde hedefleri başarıyla izleyip imha ederken lazer atışlarıyla el yapımı patlayıcıları da etkisiz hale getirdi.

Yeni silahıyla dünyada bir ilk olmayı hedefleyen ROKETSAN bir tesisini ise olası drone saldırılarına karşı ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi ile koruyor.

Savaşların boyutunu değiştirecek

Yönlendirilmiş Enerji Silahları (YES), sahip olduğu operasyonel potansiyeliyle savaşların da boyutunu değiştirecek. Kinetik ve kimyasal güçteki silahların yüksek maliyetli olmasının yanında günümüz savaşlarında yetersiz kaldığına dikkat çeken uzmanlar, Yönlendirilmiş Enerji Silahları'nın çok üstün özelliklere sahip olduğuna dikkat çekiyor.

Bir atışın maliyeti bir dolar

En hızlı füze 8346 km/s hızla hareket ederken, YES ise ışık hızında yani saatte 300 bin kilometre hızla tepki veriyor. Mühimmatı da sınırsız olan yeni nesil silah YES'ler enerji kaynağı kesilmedikçe sürekli atış yapabiliyor. Atış, tamir ve bakım maliyetleri kinetik ve kimyasal silahlara göre oldukça düşük olan Yönlendirilmiş Enerji Silahları ile bir atışın maliyeti Patriot füzesinin fırlatması 3.3 milyon dolarken, sadece bir dolar olarak ifade ediliyor.

Savunma uzmanları frekans ve enerji miktarı ayarı ile hedefteki zararın belirlendiği YES'ler ile ölümcül ve barışçıl çözümler üretebileceğine de vurgu yapıyor.