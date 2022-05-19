Savaşın o ülkeye günlük maliyeti 250-300 milyon dolar!

ABD finans hizmetleri grubu Citi'de yer alan bir analize göre, Ukrayna savaşının Rusya'ya günlük maliyeti yaklaşık 250-300 milyon doları buluyor.

Bloomberg haber ajansı, CitiGrop analisti Ivan Zakharov’dan tarafından gönderilen bir e-postada, Rusya'nın askeri operasyonlar sonucunda maruz kaldığı ek maliyetlerin yaklaşık 594 milyar ruble (9,6 milyar dolar) olduğunu aktardı.

Rapora göre, Rusya'nın Ocak-Nisan 2022 dönemindeki savunma harcamaları, 2019'dan 2021'e kadar aynı dönemde ortalama 1085,5 milyar rubleye kıyasla toplam 1679,8 milyar ruble olarak gerçekleşti.

Zakharov, son iki ayda savunma harcamalarındaki artışa rağmen, şimdiye kadarki artışın yakın tarihe kıyasla ılımlı olduğunu söyledi. Rusya’nın bu yılki savunma harcamaları 2021 yılındaki yüzde 1,16’ya kıyasla toplam federal harcamaların yüzde 4,18'ini oluşturuyor.