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Dünya Savaşın maliyeti açıklandı! Rusya iflasın eşiğinde
Dünya

Savaşın maliyeti açıklandı! Rusya iflasın eşiğinde

Ukrayna işgali Rusya’yı iflasın eşiğine getirdi. Faiz oranları ikiye katlandı, borsa kapandı ve ruble şimdiye kadarki en düşük seviyeye çakıldı. Öte yandan savaşın Ukrayna’ya maliyetinin 119 milyar dolar olarak açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-12 10:08:00 -
Savaşın maliyeti açıklandı! Rusya iflasın eşiğinde

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken Ukrayna Ekonomi Bakan Yardımcısı Denis Kudin 24 Şubat tarihinde başlayan savaşın Ukrayna'ya şimdiye kadar olan maliyetini 119 milyar dolar olarak açıkladı.

Kudin, maliyetin savaşın sürdüğü her gün daha da arttığını belirtti.

Çatışma bölgelerinin bölgelerinde firmaların yüzde 75'inin ekonomik faaliyetlerini sonlandırdığını belirten Kudin hesaplamalarında doğrudan zararların yanı sıra ekonominin gerilemesiyle kaydedilen dolaylı kayıpları da dikkate aldıklarını söyledi.

ABD’den Ukrayna’ya 300 milyon euro ek askeri yardım hazırlığı

Öte yandan Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Ukrayna'ya 500 milyon euro ek askeri yardım teklifi hazırladığını açıkladı. Borrell Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin liderlerinin Fransa'nın Versailles kentindeki zirvesinde teklifin kabul edileceğinden emin olduğunu söyledi.

300 milyon euroluk mali destek

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'nın dış finansman ihtiyaçlarının karşılamasına yardımcı olmak için acil biçimde makro finansal destek sağlandığını bildirdi.

Von der Leyen, "Ukrayna'ya bugün 300 milyon euro acil makro finansal destek sağladık. Bu, 1,2 milyar euroluk paketin ilk ödemesiydi. Yani daha fazlası gelecek" ifadelerini kullandı.

Söz konusu paket, daha önce üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanmıştı.

AB, yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro-finansal desteklemeler sağlayabiliyor.

AB mali yardımları, söz konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan alabileceği kredilerden çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor.

 

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