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Savaşın kapısı aralandı! 'İsrail'i ortadan kaldırmaya hazırız'

İran Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade, İran Devrim Muhafızlarının milis kollarından Kudüs Gücü'ne saldırı düzenleyen İsrail'i hedef aldı. Nasirzade, "Mevcut pilotlarımız ve gelecek nesiller İsrail'e karşı savaşmak ve İsrail'i ortadan kaldırmak için hazır" dedi.

21 Ocak 2019 Pazartesi 21:27
Savaşın kapısı aralandı! 'İsrail'i ortadan kaldırmaya hazırız'

İsrail Savunma Kuvvetleri, bugün Şam Uluslararası Havalimanı'ndaki İran Devrim Muhafızlarının milis kollarından Kudüs Gücü'ne yönelik bir saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı. Rus ordusu İsrail'in düzenlediği saldırıda, Suriye'deki hava savunma sistemlerinin 30'dan fazla seyir füzesini bertaraf ettiğini açıkladı.

İsrail'in, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun İran'ı tehdit eden mesajlarını takip eden hava saldırıları devam ediyor. Rus kaynaklara göre Kudüs Gücü'nün hedef alındığı son saldırıda 4 rejim askeri öldü, 6 kişi de yaralandı.

''İsrail'i ortadan kaldırmaya hazırız''

Konuya ilişkin Genç Gazeteciler haber ajansına değerlendirmelerde bulunan İran Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade, İsrail'i tehdit etti.

Nasirzade açıklamasında, ''Mevcut pilotlarımız ve gelecek nesiller İsrail'e karşı savaşmak ve İsrail'i ortadan kaldırmak için sabırsız ve hazır. Pilotlarımız vaat edilen gün için hazırlanıp tecrübe kazanıyor.'' ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 21:27
  1. İsrail Savunma Kuvvetleri
  2. İsrail
  3. Şam Uluslararası Havalimanı
  4. İran Devrim Muhafızları
  5. Kudüs Gücü
  6. Aziz Nasirzade

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