Savaşın eşiğinde konuştu! Papa'dan flaş Doğu Akdeniz açıklaması

Türkiye ile Yunanistan Doğu Akdeniz'de savaşın eşiğine geldi. Gerilim tüm hızıyla devam ederken Yunanistan'dan bir tehlikeli hamle daha geldi. Yunan ordusu Türkiye'ye 2 km mesafede olan ve silahlandırılması yasak olan Meis Adası'na turistleri taşıyan feribotla asker konuşlandırdı. Dünyanın gözünü diktiği bölge için Avrupa Birliği ve bölge ülkelerinden de tehdit mesajları gelirken Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Akdeniz'deki gerilime ilişkin suskunluğunu bozdu.

"Diyalog çağrısı"

Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilime ilişkin Papa Francis sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Twitter'dan paylaşım yapan Francis, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeleri endişeyle takip ettiğini belirterek, bölge halklarının barışını tehdit eden çatışmaların çözülmesi için diyalog ve uluslarası hukuka saygı çağrısında bulundu. Papa, mesajında Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki haksız istemlerine değinmezken, silahlandırılmaması gereken adaların silahlandırılmasına ilişkin de konuşmadı.





İşte Papa'nın mesajı;



Doğu Akdeniz bölgesindeki gerilimleri endişeyle takip ediyorum ve o bölge halklarının barışını tehdit eden çatışmaları çözmek için yapıcı diyalog ve uluslararası hukuka saygı çağrısında bulunuyorum