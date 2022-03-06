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Dünya Savaş muammalarla dolu
Dünya

Savaş muammalarla dolu

Putin’in ne yapmak istediğini uzmanlar bile anlayamıyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-06 10:54:00 -
Savaş muammalarla dolu

GÖKSEL ÇAĞLAV  ANKARA

Yaşananları Akit’e değerlendiren Psikolojik Harp Uzmanı, emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ şunları dile getirdi:

Putin saatli bomba

“Putin kontrolden çıktı, gözü dönmüş, en tehlikeli insan profiline bürünmüş. Kaybedecek hiçbir şeyi kalmadı. Aslında çok şey kaybedecek; iktidarını, geleceğini, yargılanacağı bir süreci başlatmış oldu. Ancak kaybettiğini hissettiği an her çılgınlığı yapabilir. Ukrayna’daki nükleer saldırı böyle okunmalı. Kendi ülkesini ateşe atacak kadar gözü dönmüş. BM, NATO ve bölge ülkeleri buna göre önlemlerini almalı. Bunun bir üst perdesi nükleer savaş olur.”

Hayalet konvoy

64 km uzunluğundaki Rus konvoya da değinen Coşkun Başbuğ, şöyle devam etti: “Ben artık buna hayalet konvoy diyorum. Olduğu yerde sayan bir konvoy var. Ne ilerliyor, ne geri çekiliyor. Askeri literatüre uymayan bir durum yaşanıyor. Bu işte, bu savaşta bir tuhaflık var. Bu süreçte eğitimsiz Ukraynalı sivillerin silahlandırılması da büyük tehlike.”

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Yorumlar

Kerem

Orada bir konvoy olduğunu amerikalı bir iletişim firması iddia ediyor.,gerçek olmayabilir. Sivillerin silahlandirilmasi gsyet normal, ülkeleri işgal altında.
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