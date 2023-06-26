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Dünya Savaş ilanından sonra ortadan kaybolmuştu... İlk kez görüntülendi!
Dünya

Savaş ilanından sonra ortadan kaybolmuştu... İlk kez görüntülendi!

Yeniakit Publisher
2023-06-26 10:22:00 -
Savaş ilanından sonra ortadan kaybolmuştu... İlk kez görüntülendi!

Wagner'in Rus ordusuna yönelik savaş ilanı ve darbe girişiminin ardından Rusya Savunma Bakanı Şoygu adeta kayıplara karıştı. Wagner'in geri çekilme kararının ardından Şoygu ilk kez görüntülendi.

Dünya gündemi, geçtiğimiz günlerde Wagner'in Rusya'ya yönelik isyan açıklamasıyla sarsıldı. Wagner, Rusya'da açıkça darbe yapmaya kalkıştı.

Wagner'in kısa süreli isyanı Rusya'da paniğe neden olurken, Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu'nun kayıplara karışması dünyanın en çok konuştuğu konulardan birisi haline gelmişti.

Hakkında 'kayıplara karıştı' yorumları yapılan Şoygu, Wagner krizinden bu yana ilk kez televizyona çıktı.

Pazartesi günü Rus devlet televizyonu, Savunma Bakanı Şoygu'nun Wagner güçlerinin başarısız isyanından bu yana ilk kez kamuoyu önünde Rus birliklerini teftiş ederken çekilmiş görüntülerini yayınladı.

 
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