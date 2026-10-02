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Dünya Savaş devam ediyor! Yemen'de şiddetli bombardıman
Dünya

Savaş devam ediyor! Yemen'de şiddetli bombardıman

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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Savaş devam ediyor! Yemen'de şiddetli bombardıman

Husiler, Sana dahil dört vilayetin Suudi savaş uçakları tarafından hedef alındığını öne sürdü. Yemen ordusu ise Taiz’de Husi mevzilerine 27 hava saldırısı düzenlendiğini duyurarak askeri hedeflerin vurulduğunu bildirdi.

Yemen’de hava saldırılarına ilişkin Husiler ve hükümet güçlerinden ayrı açıklamalar geldi. Husilere bağlı SABA haber ajansı, başkent Sana ile Saada, Taiz ve Amran’daki bazı bölgelerin bombalandığını bildirdi. Yemen ordusu da Taiz’de cephe hatları boyunca Husi hedeflerine yönelik hava harekatı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Haberde, saldırıların hedef aldığı noktalar ile can ve mal kaybına ilişkin ayrıntı verilmedi.

Yemen ordusu: Taiz'deki Husi hedeflerine 27 hava saldırısı düzenlendi

Öte yandan Yemen ordusu, ülkenin güneybatısındaki Taiz vilayetinde Husilere ait mevzi ve toplanma noktalarına 27 hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Albay Macid Abdullah en-Nezili, yaptığı yazılı açıklamada, hava kuvvetlerinin Taiz'deki cephe hatları boyunca Husi hedeflerine "27 hassas ve yoğun hava saldırısı" gerçekleştirdiğini belirtti.

Nezili, saldırılarda füze deposu, komuta ve kontrol merkezleri, ikmal ve silahlandırma noktaları, Husi unsurlarının toplandığı bölgeler ile askeri araçların hedef alındığını kaydetti.

Nezili, hava saldırılarının hedefleri doğrudan vurduğunu, onlarca askeri araç ve kapasitenin imha edildiğini ve çok sayıda Husi unsurunun öldürüldüğünü veya yaralandığını belirtti.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Hamis Muşayt ve Cazan bölgelerine fırlatılan insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelerin hava savunma sistemleriyle imha edildiğini açıklamıştı.

Tuğgeneral Maliki daha önce yaptığı açıklamada da, Husilerin iki gün önce Suudi Arabistan'ın Medine kentindeki Taybe Elektrik Santralini İHA ile hedef aldıklarını duyurmuştu.

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplumca tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

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